Polémica en Barcelona - Atlético de Madrid: el saque de arco de Juan Musso que debió terminar en penal

Atlético de Madrid se quedó con la ida de los cuartos de final de la Champions League, al vencer por 2-0 a Barcelona en el Camp Nou. Además de la expulsión a Pau Cubarsí a instancias del VAR, previa al golazo de Julián Alvarez, hubo una acción mucho más polémica que el árbitro rumano István Kovács dejó pasar. Se trató de un desentendimiento entre Juan Muso y Marc Pubill por el que se debió cobrar penal.

Habían transcurrido 9 minutos del segundo tiempo y el resultado era de 1 a 0 en favor del equipo madrileño. Tras una acción ofensiva de Barcelona, había saque de meta para el equipo visitante. El arquero argentino Musso puso la pelota en el piso. Pubill se acercó a él, de inmediato se dio vuelta y se alejó. Con el balón quieto en el césped, Musso hizo un pase con el pie a su compañero, que lo detuvo con una mano y lo devolvió, también con el pie, al arquero.

Kovács estaba mirando la jugada y recibió protestas de varios futbolistas de Barcelona y del público. El juez debió cobrar penal después de que Pubill tocara con la pelota con la mano tras el pase de Musso. Sin embargo, no lo hizo ni fue advertido por el VAR.

¡LA JUGADA QUE PIDE TODO EL MUNDO CULÉ! ¿Era penal para Barcelona por mano de Pubill con el partido 1-0 para el Atlético?



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Luego del partido, el director técnico Hansi Flick empezó eludiendo el tema. “Es mejor que no hable sobre el árbitro. Mejor para mí y para ellos”, omitió opinar. Pero en seguida agregó: “El arquero del Atlético le pasó el balón a su defensor, ¡y el central lo tocó con la mano sin siquiera mirar! Para mí es clara la acción. Seguro que tienen alguna explicación para esto; no he hablado con los árbitros. Tenemos que aceptarlo y centrarnos en el partido del martes. Tenemos calidad y tenemos que luchar”, manifestó el alemán.

El uruguayo Ronald Araújo, usualmente capitán blaugrana pero que estaba entre los suplentes haciendo una entrada en calor, dijo tras mirar la situación en un monitor: “Musso saca la pelota parada y el central la agarra con la mano. Es una jugada absurda, pero es penal. Ha pasado en otros partidos. Para mí es evidente penal. No es excusa, pero estamos jugando un partido de eliminatoria y hay situaciones que condicionan”.

Musso enfadado al ser preguntado por la jugada de Pubill: “No se puede reducir el partido a eso”



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Del lado de Atlético también hubo declaraciones. Diego Simeone habló de la interpretación del árbitro: “Hay sentido común. Si el árbitro interpretó lo mismo que Marc [Pubill], que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada... Después podemos buscar todas las situaciones de juego para opinar”, manifestó confusamente. A su vez, Musso se mostró algo enojado por la pregunta y fue tajante: “No podemos hablar de esa jugada en que la pelota no estaba en juego. Si Marc hubiera querido sacar una ventaja por una presión, se puede interpretar de otra manera, pero es una jugada que no tiene ninguna trascendencia”.

Tal como mencionó Araújo, la acción tiene antecedentes. En 2024, en un 2 a 2 entre Arsenal y Bayern por los cuartos de final de la Champions, Gabriel Magalhães tomó con la mano un pase del arquero David Raya en el área del equipo inglés, pero el juez Glenn Nyberg no sancionó penal.

⏪️ Precedentes como el de hoy:



🤚🏻Arsenal-Bayern y TAMPOCO se sancionó como penal.❌️ pic.twitter.com/JFRbf4Voif — Mr. Asubío (@MrAsubio) April 8, 2026

En 2023 en el fútbol argentino, se dio una recordada acción entre Colón e Independiente. Ignacio Chicco, arquero sabalero, movió la pelota en un saque de arco y Paolo Goltz la sujetó para ejecutarlo él. El árbitro Nicolás Lamolina sí decidió cobrar penal, tras repasar en el VAR la acción.