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En qué canal pasan hoy Cruzeiro vs. Barcelona, por el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

El duelo de la última fecha del Grupo D se desarrolla este jueves a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Mineirão de Belo Horizonte

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Cruzeiro puede clasificarse a octavos de final aun perdiendo ante Barcelona
Cruzeiro puede clasificarse a octavos de final aun perdiendo ante BarcelonaGonzalo Colini - La Nación

El Grupo D de la Copa Libertadores 2026, el que conforma Boca Juniors, se define este jueves con la sexta y última fecha y tiene la particularidad de que los dos partidos en simultáneo desde las 21.30 (hora argentina), el xeneize vs. Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil vs. Barcelona de Ecuador, se disputan con independencia porque los tres equipos que pujan por los dos lugares en octavos de final dependen de sí mismo.

El choque entre los brasileños y ecuatorianos se desarrolla en el estadio Governador Magalhães Pinto, más conocido como Mineirao, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Héctor Villalba es titular en Barcelona para visitar a Cruzeiro
Héctor Villalba es titular en Barcelona para visitar a CruzeiroCésar Muñoz

La previa de Cruzeiro vs. Barcelona

El elenco dirigido por Artur Jorge marcha segundo en la tabla de posiciones con ocho puntos producto de dos triunfos, dos empates y una derrota y depende de sí mismo para clasificar a octavos porque lo conseguirá con un triunfo. Si empata, necesita que Boca no le gane a Universidad Católica en la Bombonera mientras que en caso de ser derrotado, solo avanzará a los cruces de eliminación directa si el xeneize pierde.

Los ecuatorianos, dirigidos por César Farías y sin Darío Benedetto porque acarrea una lesión, ya estan afuera de todo. Con tres unidades producto de su triunfo sobre Boca en Guayaquil y otra cuatro derrotas, tienen solo tres puntos y no puede salir del último lugar. En ese contexto, concluye su incursión internacional porque tampoco tiene posibilidades de decantar en la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

  • Cruzeiro: Otávio; Kauă Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
  • Barcelona: José Contreras; Álex Rangel, Cristian Báez, Bryan Carabali, Lucas Sosa, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Johnny Quiñones; Luis Cano y Héctor Villalba. DT: César Farías.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.31 contra 11.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.60.

Ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha del certamen y ganó Cruzeiro 1 a 0 como visitante en Guayaquil con gol de Matheus Pereira.

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