Por dónde pasan Brasil vs. Japón y qué canal lo transmite en vivo

Brasil y Japón asumen este lunes un encuentro trascendental para ambos en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Se miden por los 16vos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 equipos y que vale ni más ni menos que avanzar o volverse a casa. El encuentro, que se desarrolla en Houston e inicia a las 14 de la Argentina, se puede ver en vivo por DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110. Todos los detalles están en canchallena.com.

El historial entre ambos países tiene varios antecedentes y uno de ellos es el reciente porque se enfrentaron en un amistoso en 2025 con victoria de Japón 3 a 2. En una Copa del Mundo también hay un partido en el historial y fue en Alemania 2006, con goleada de Brasil 4 a 1.

El equipo que se imponga en el partido avanzará a octavos de final y se medirá con el vencedor de Costa de Marfil y Noruega, que se cruzarán el martes 30 de junio.

Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026, tras la etapa de grupos Canchallena

Tras una buena etapa de grupos, en el que fue primero con 7 puntos, Brasil enfrentará a un adversario cuyo fútbol ha crecido paulatinamente desde que albergó junto a Corea del Sur la Copa del Mundo de 2002, justamente la última ganada por la Canarinha.

Pero está bien e intentará dar prueba con Vinícius Jr. en su mejor momento con la selección, con cuatro goles y una asistencia, y un mediocampo que encontró solidez con Casemiro como cabeza de área y Lucas Paquetá y Bruno Guimarães a sus costados.

Pero también con un ataque compenetrado y renacido, tras las incorporaciones de Matheus Cunha y Rayan en el once inicial.

El entrenador de Brasil Carlo Ancelotti lleva 15 partidos al frente del equipo; ante Japón tendrá una verdadera prueba de fiego Petr David Josek - AP

El juvenil del Bournemouth, uno de los consentidos de hinchada, se apoderó del puesto dejado por el lesionado Raphinha, el único de los 26 jugadores bajo las órdenes de Ancelotti que no estará disponible para el juego de este martes.

“Si jugamos con la mentalidad de los menos favoritos, como siempre hemos hecho, creo que tenemos la capacidad de dar la sorpresa en estos partidos a vida o muerte”, confió el atacante japonés Takumi Minamino.

En los pasados doce meses, los Samuráis Azules disputaron doce partidos. Derrotaron a campeones del mundo como Inglaterra (1-0) y Brasil, a otros mundialistas como Ghana (2-0) y Escocia (1-0), y apenas perdieron con Estados Unidos (2-0).