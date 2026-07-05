En qué canal pasan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde las 17 (horario argentino), Brasil y Noruega se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Verdeamarela se clasificó a la próxima ronda gracias a que superó a Japón por 2 a 1 en el estadio de Houston. El equipo nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano, pero la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y un gol de Gabriel Martinelli en tiempo de descuento. El gran objetivo es cortar con la racha negativa de 24 años sin levantar el trofeo, para llegar de una vez por todas al ansiado hexacampeonato.

Brasil derrotó a Japón con un gol en el último minuto y se metió en los octavos de final PAUL ELLIS - AFP

Los Vikingos Rojos, por su parte, dejaron en el camino a Costa de Marfil por 2 a 1 en Dallas gracias a las anotaciones de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos). De la mano de Haaland y Martin Odegaard, el capitán y otro de los emblemas de esta generación, quiere dar el golpe y consolidarse como una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo.

Brasil vs. Noruega: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.88 contra los 4.54 que se repagan por un hipotético triunfo de Noruega. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.85.

Las casas de apuestas ponen a Brasil como favorito al triunfo en el encuentro ante Noruega ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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