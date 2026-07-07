Por dónde pasan Colombia vs. Suiza y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los partidos más parejos de la segunda instancia de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo. Juegan en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo avanzó de ronda tras derrotar a Ghana por la mínima diferencia con un gol de Jhon Arias. El equipo helvético, por su parte, ganó 2 a 0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye y eliminó a Argelia de la Copa del Mundo. Ambos están invictos en el certamen, por lo que buscarán estirar su racha positiva para pasar a cuartos y cruzarse con la Argentina, que derrotó a Egipto por 3 a 2.

Colombia vs. Suiza: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Colombia es uno de los dos sudamericanos en carrera, junto a la Argentina CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Formaciones

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Ardon Jashari, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Fabian Rieder y Breel Embolo.

El argentino Néstor Lorenzo conduce a Colombia, que puede ser el rival de la selección albiceleste Ed Zurga - FR34145 AP

Resultados de Colombia en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo K: Victoria 3 a 1 vs. Uzbekistán - Goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos).

- Goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos). Fecha 2 del Grupo K: Victoria 1 a 0 vs. la República Democrática del Congo - Gol de Daniel Muñoz.

- Gol de Daniel Muñoz. Fecha 3 del Grupo K: Empate 0 a 0 vs. Portugal.

16vos de final: Victoria 1 a 0 vs. Ghana - Gol de Jhon Arias.

Resultados de Suiza en lo que va del Mundial 2026