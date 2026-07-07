Por dónde pasan Colombia vs. Suiza y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este martes a las 17 (horario argentino) en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton
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Este martes se enfrentan Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los partidos más parejos de la segunda instancia de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo. Juegan en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo avanzó de ronda tras derrotar a Ghana por la mínima diferencia con un gol de Jhon Arias. El equipo helvético, por su parte, ganó 2 a 0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye y eliminó a Argelia de la Copa del Mundo. Ambos están invictos en el certamen, por lo que buscarán estirar su racha positiva para pasar a cuartos y cruzarse con la Argentina, que derrotó a Egipto por 3 a 2.
Colombia vs. Suiza: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Formaciones
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.
- Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Ardon Jashari, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Fabian Rieder y Breel Embolo.
Resultados de Colombia en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo K: Victoria 3 a 1 vs. Uzbekistán - Goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos).
- Fecha 2 del Grupo K: Victoria 1 a 0 vs. la República Democrática del Congo - Gol de Daniel Muñoz.
- Fecha 3 del Grupo K: Empate 0 a 0 vs. Portugal.
- 16vos de final: Victoria 1 a 0 vs. Ghana - Gol de Jhon Arias.
Resultados de Suiza en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo B: Empate 1 a 1 vs. Qatar - Gol de Breel Embolo (Miro Muheim en contra anotó el gol de los asiáticos).
- Fecha 2 del Grupo B: Triunfo 4 a 1 vs. Bosnia y Herzegovina - Dos goles de Johan Mazambi y uno de Rúben Vargas y Granit Xhaka (Ermin Mahmic descontó para los bosnios).
- Fecha 3 del Grupo B: Triunfo 2 a 1 vs. Canadá - Goles de Rúben Vargas y Johan Mazambi (Promise David descontó para los americanos).
- 16vos de final: Triunfo 2 a 0 vs. Argelia - Goles de Breel Embolo y Dan Ndoye
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