La FIFA suspendió por dos fechas al inglés Jarred Quansah y recién podrá volver para la final

El lateral derecho inglés Jarrel Quansah fue suspendido por dos fechas por su expulsión en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante México. El futbolista de 23 años se perderá tanto el partido de cuartos de final de su selección ante Noruega como un eventual choque de semifinales ante el vencedor de Argentina vs. Suiza. La jugada de Quansah, futbolista del Bayer Leverkusen alemán, fue juzgada por el tribunal de disciplina de la FIFA como “juego brusco grave”, por lo que el castigo tuvo un partido extra: dos fechas en lugar de una, como reciben en general quienes son expulsados.

Cabe destacar que las decisiones del tribunal de Disciplina de la FIFA durante el Mundial son inapelables, por lo que la FA inglesa no puede interponer ningún recurso ante la sanción, como se especuló en los últimos días. De todos modos, la prensa inglesa informa que los directivos de ese país criticaron ante la FIFA el modo en el que el árbitro australiano Alireza Faghani determinó la tarjeta roja para el lateral inglés.

(260705) -- CIUDAD DE MEXICO, 5 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Jarell Quansah (i), de Inglaterra, sale de la cancha después de recibir una tarjeta roja durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante México, celebrado en el Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 5 de julio de 2026. (Xinhua/Wu Wei) (rtg) (vf) Wu Wei - XinHua

“La BBC ha podido saber que la FA se quejó de forma muy enérgica ante la FIFA sobre el proceso que condujo a la decisión de la tarjeta roja a Quansah, argumentando que al árbitro se le mostró una imagen fija de la falta contra Jesús Gallardo, y repeticiones a cámara lenta antes de que se le mostrara el incidente en tiempo real en la pantalla a pie de campo, y que esto podría haber dado lugar a un sesgo en el resultado”, se lee en el sitio web de la emisora estatal inglesa.

Esas presentaciones, sin embargo, no revisten el carácter de apelación, ya que no hay órgano judicial posible ante el que protestar por una sanción disciplinaria durante la Copa del Mundo. La única escapatoria que le queda a Inglaterra es un artilugio similar al que terminó con la “probation” para el estadounidense Folarin Balogun. Fue la FIFA la que decidió implementar el artículo 27 del Código Disciplinario para permitir que el goleador de la selección estadounidense pudiera jugar contra Bélgica por los octavos de final. La tarjeta roja que el delantero recibió en el encuentro de dieciseisavos con Bosnia no se borró, pero el castigo -una fecha- fue diferido y de aplicación condicional en caso de que el futbolista vuelva a ser expulsado durante el próximo año.

El lamento del inglés Jarred Quansah luego de ser expulsado en el partido ante México por los octavos de final del Mundial 2026 Bradley Collyer - PA Wire DPA

La determinación de la FIFA generó una polémica que todavía no se evapora e involucró a la UEFA, la Federación de Fútbol de Bélgica y el propio gobierno de los Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, se arrogó el perdón del castigo a Balogun. Confesó que había llamado a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Y su afirmación no hizo sino empiojar el camino. Tanto, que hasta Pierluigi Colina, el jefe máximo de los árbitros, salió a hablar: “Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA puede ser influenciado. Ni siquiera por el presidente Gianni Infantino. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”.

Así fue la falta de Quansah

¡ATENCIÓN QUE ESTO PUEDE CAMBIAR EL PARTIDO POR COMPLETO! Quansah fue expulsado por una dura infracción y dejó a Inglaterra con 10 ante México.



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El enigma del lateral derecho

La suspensión de Quansah le genera un gran dolor de cabeza a Thomas Tuchel, entrenador alemán de inglés, de cara al partido con Noruega de este sábado a las 18 (hora de la Argentina). El lateral derecho del equipo inglés es, sin dudas, el puesto más problemático de todos. El habitual titular, Reece James, arrastra una lesión en la parte posterior de la rodilla izquierda desde el segundo partido de la fase de grupos, con Ghana.

Tuchel es un entrenador que confía en jugadores “especialistas” para determinados puestos. Los laterales son uno de esos lugares en los que necesita jugadores expertos. James encaró un programa especial de entrenamientos con vistas a su reaparición en los cuartos de final, pero todo parece indicar que aún no está al 100% desde lo físico. Con Quansah suspendido, el abanico de opciones disponibles para Tuchel se acota.

El inglés Reece James se estira para marcar al ghanés Antoine Semenyo durante el partido entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos del Mundial 2026 BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las posibilidades pasan por volver a confiar en Djed Spence, quien también jugó contra México y sumó 30 partidos con Tottenham en la Premier League, pero no se consolidó como titular en el equipo londinense, que peleó el descenso en la última temporada. O cambiar de lugar en la cancha a Ezri Konsa, el defensor central que, hasta acá, formó una muy buena dupla central con Marc Guéhi. En principio, Tuchel no suele modificar lo que funciona, por lo que la chance de que Konza -compañero de Dibu Martínez y Emiliano Buendía en Aston Villa- se corra a la banda derecha parece remota. Spence, entonces, parte como favorito para quedarse con el lateral de Quansah, siempre que James no se recupere a tiempo para el trascendental partido ante Noruega.

El lateral derecho inglés durante el Mundial se transformó en un puesto sin dueño luego de la decisión de Tuchel de no convocar a Trent Alexander-Arnold, futbolista de Real Madrid. El entrenador inglés, entonces, tendrá que decidirse sobre la marcha. James o Spence. Ésa es la cuestión.