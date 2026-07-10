En qué canal pasan España vs. Bélgica por el Mundial 2026 hoy

Este viernes, desde las 16 (hora argentina), España y Bélgica se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Michael Oliver, se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El equipo ibérico avanzó de ronda tras derrotar a Portugal por la mínima diferencia con un gol agónico a los 91’ de Mikel Merino, que había ingresado seis minutos. Los pronósticos lo posicionan como el gran candidato junto a Francia y, hasta el momento, casi no mostró fallas. De hecho, es el único seleccionado entre todos los que siguen en carrera por el título que aún no recibió goles. En contrapartida, anotó nueve y solo no pudo convertir en el debut ante Cabo Verde, que terminó en un sorpresivo empate 0 a 0.

España dejó en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo y se metió en cuartos de final Florencia Tan Jun - Getty Images North America

Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron en el camino al último anfitrión que quedaba en pie, Estados Unidos, al que golearon 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere y sendas anotaciones de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman, de tiro libre, empató transitoriamente para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino). Mantienen viva la ilusión de ganar un Mundial por primera vez en el que posiblemente sea el último baile de varios integrantes de la mejor camada de la historia belga (Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, entre otros).

España vs. Bélgica: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.66 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Bélgica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.03.

Aunque no parte como favorito, Bélgica quiere dar la sorpresa frente a España, una de las grandes candidatas FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones