Por dónde pasan Francia vs. Marruecos y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este jueves a las 17 (horario argentino) en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, con arbitraje del argentino Facundo Tello
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Este jueves se enfrentan Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el primer semifinalista del certamen y, en consecuencia, se dará a conocer el primero de los cuatro seleccionados que disputarán ocho partidos. Juegan en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del argentino Facundo Tello, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo galo se metió en esta instancia de la Copa del Mundo tras derrotar a Paraguay por la mínima diferencia con un gol de penal de Kylian Mbappé. Los Leones del Atlas, por su parte, se clasificaron a los cuartos de final luego de golear a Canadá, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Estados Unidos y México, por 3 a 0, con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi.
Francia vs. Marruecos: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 17 (horario argentino) en Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué o Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.
- Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad o Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; y Soufiane Rahimi.
Resultados de Francia en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 3 a 1 vs. Senegal - Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcolá (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).
- Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 3 a 0 vs. Irak - Dos goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
- Fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 4 a 1 vs. Noruega - Tres goles de Ousmane Dembélé y uno de Désiré Doué (Thelo Aasgaard descontó para los Vikingos Rojos).
- 16vos de final: Triunfo 3 a 0 vs. Suecia - Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola.
- Octavos de final: Triunfo 1 a 0 vs. Paraguay - Gol de Kylian Mbappé.
Resultados de Marruecos en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo C: Empate 1 a 1 vs. Brasil - Gol de Ismael Saibari (Vinícius Jr. convirtió el tanto de los sudamericanos).
- Fecha 2 del Grupo C: Victoria 1 a 0 vs. Escocia - Gol de Ismael Saibari.
- Fecha 3 del Grupo C: Victoria 4 a 2 vs. Haití - Goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine (Bono en contra y Wilson Isidor convirtieron los tantos de los centroamericanos).
- 16vos de final: Empate 1 a 1 y victoria 3 a 2 por penales vs. Países Bajos - Gol de Issa Diop (Cody Gakpo puso en ventaja parcial a los europeos).
- Octavos de final: Victoria 3 a 0 vs. Canadá - Dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.
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