Por dónde pasan Francia vs. Marruecos y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el primer semifinalista del certamen y, en consecuencia, se dará a conocer el primero de los cuatro seleccionados que disputarán ocho partidos. Juegan en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del argentino Facundo Tello, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo galo se metió en esta instancia de la Copa del Mundo tras derrotar a Paraguay por la mínima diferencia con un gol de penal de Kylian Mbappé. Los Leones del Atlas, por su parte, se clasificaron a los cuartos de final luego de golear a Canadá, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Estados Unidos y México, por 3 a 0, con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi.

Marruecos cumplió con su condición de favorito y goleó a Canadá en los octavos de final Eric Smith - FR171023 AP

Francia vs. Marruecos: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 17 (horario argentino) en Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Francia : Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué o Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.

: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué o Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad o Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; y Soufiane Rahimi.

Resultados de Francia en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 3 a 1 vs. Senegal - Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcolá (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).

- Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcolá (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos). Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 3 a 0 vs. Irak - Dos goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

- Dos goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 4 a 1 vs. Noruega - Tres goles de Ousmane Dembélé y uno de Désiré Doué (Thelo Aasgaard descontó para los Vikingos Rojos).

- Tres goles de Ousmane Dembélé y uno de Désiré Doué (Thelo Aasgaard descontó para los Vikingos Rojos). 16vos de final: Triunfo 3 a 0 vs. Suecia - Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola.

- Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola. Octavos de final: Triunfo 1 a 0 vs. Paraguay - Gol de Kylian Mbappé.

Con un gol de penal de Kylian Mbappé, Francia derrotó a Paraguay y avanzó de ronda en el Mundial Martin Meissner - AP

Resultados de Marruecos en lo que va del Mundial 2026