Por dónde pasan Portugal vs. España y qué canal lo transmite en vivo

Este lunes se enfrentan Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los partidos más parejos de la segunda instancia de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo. Juegan en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del inglés Anthony Taylor, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El combinado luso avanzó de ronda gracias a que venció a Croacia por 2 a 1, en un partido reñido que tuvo un gol de Mario Pasalic anulado en el último minuto. Previamente convirtieron para los portugueses Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos, mientras que para los croatas anotó Ivan Perisic. La Furia Roja, por su parte, pasó con un triunfo aplastante sobre Austria por 3 a 0 con dos tantos de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro.

Mikel Oyarzábal convirtió un doblete en el triunfo de España por 3 a 0 frente a Austria Jae C. Hong - AP

Portugal vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 16 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo o Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto o Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; João Cancelo o Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto o Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo. España: Unai Simón; Pedro Porro o Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.

Resultados de Portugal en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo K : Empate 1 a 1 vs. República Democrática del Congo - Gol de João Neves (Yoane Wissa empató para los africanos).

: Empate 1 a 1 vs. República Democrática del Congo - Gol de João Neves (Yoane Wissa empató para los africanos). Fecha 2 del Grupo K : Victoria 5 a 0 vs. Uzbekistán - Dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de Nuno Mendes, Rafael Leão y Abduvohid Nematov en contra.

: Victoria 5 a 0 vs. Uzbekistán - Dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de Nuno Mendes, Rafael Leão y Abduvohid Nematov en contra. Fecha 3 del Grupo K : Empate 0 a 0 vs. Colombia.

: Empate 0 a 0 vs. Colombia. 16vos de final: Victoria 2 a 1 vs. Croacia - Goles de Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos (Ivan Perisic empató transitoriamente para los croatas).

Goncalo Ramos le dio la victoria a Portugal por 2 a 1 en un partido para el infarto ante Croacia DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados de España en lo que va del Mundial 2026