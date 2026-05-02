Por dónde pasan San Lorenzo vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

Este sábado se enfrentan San Lorenzo e Independiente en la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular. Ambos equipos están en zona de clasificación a los octavos de final, pero necesitan sumar para mantenerse ahí. Juegan en el Nuevo Gasómetro a partir de las 18.45 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de ganarle a Platense por la mínima diferencia en Vicente López con un gol de Rodrigo Auzmendi, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y tres derrotas. Tiene un pie en octavos de final ya que le saca tres puntos a Defensa y Justicia, noveno y el primero de los que por el momento estarían quedando eliminados, por lo que con un empate avanzará de ronda.

San Lorenzo buscará sumar ante Independiente para meterse directamente en octavos de final LUIS ROBAYO - AFP

El Rojo, por su parte, está séptimo en el escalafón del Grupo A con 21 unidades (cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por los tantos de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez. Al igual que su rival de turno, está en zona de acceso a la etapa de eliminación directa y una igualdad ante San Lorenzo lo dejará muy cerca de conseguir el objetivo, salvo que el Halcón de Florencio Varela le gane por cinco o más goles a Gimnasia de Mendoza como visitante.

En el último enfrentamiento entre ambos, por el Torneo Clausura 2025, empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

San Lorenzo vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.45 (horario argentino) en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

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Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

San Lorenzo : José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali; y Rodrigo Auzmendi.

: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali; y Rodrigo Auzmendi. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel o Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.