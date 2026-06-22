Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Portugal y Uzbekistán en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Portugal y Uzbekistán correspondiente al grupo K del Mundial 2026 se disputará este martes 23 de junio a las 14.00 h en el Houston Stadium, ubicado en Houston, Texas.
El presente de ambos seleccionados
Portugal llega a este compromiso tras haber empatado 1-1 frente a Congo RD en su presentación inicial. Por su parte, Uzbekistán buscará reponerse tras haber caído por 3-1 ante Colombia en su debut en la competencia.
Estadísticas del grupo
Ambos equipos llegan a esta segunda jornada con la necesidad imperiosa de sumar puntos para mejorar sus posiciones en el grupo K, tras los resultados dispares obtenidos en sus estrenos mundialistas.
Lo que está en juego
El resultado del partido es fundamental para definir el futuro de ambos en el Mundial 2026. Para Portugal, sumar de a tres es clave para mantenerse en la pelea por el liderato del grupo, mientras que para Uzbekistán el encuentro representa una oportunidad vital para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del certamen.
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