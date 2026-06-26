Posiciones del grupo de Uruguay y España, en vivo: así se define el rival de la Argentina en el Mundial 2026

El Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se define este viernes con dos partidos que se juegan en simultáneo y en los que cuatro selecciones pelean por clasificarse a los 16vos de final: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Todos los detalles de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se pueden seguir en canchallena.com.

La definición de esta zona cobra especial relevancia para los argentinos porque de acá saldrá el rival del campeón del mundo en ejercicio en los 16vos de final. Al asegurarse el primer puesto del Grupo J, ya sabe que jugará contra el escolta del H el viernes 3 de julio a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El equipo con más probabilidades de ser escolta y, en consecuencia, de jugar contra la Argentina es Cabo Verde, con cinco variables de resultados posibles, de las cuales una está supeditada a un desempate por diferencia de goles con España y otras dos, con Uruguay. Arabia Saudita tiene dos variantes para ser oponente del campeón del mundo y la Furia Roja tres. Por último, el clásico del Río de La Plata es el partido que menos chances tiene de concretarse con apenas dos variantes compartidas con Cabo Verde.

Los posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final, de acuerdo a los resultados Canchallena

Cronograma de la última fecha del Grupo H del Mundial 2026

21: Uruguay vs. España - Fecha 3 del Grupo H - Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

21: Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Fecha 3 del Grupo H - DSports 2. Canal 110 de Flow y Paramount+

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Posibles formaciones de Uruguay vs. España

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria o José María Giménez; Federico Valverde, Manuel Ugarte o Nicolás De la Cruz, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas o Darwin Núñez.

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria o José María Giménez; Federico Valverde, Manuel Ugarte o Nicolás De la Cruz, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas o Darwin Núñez. España: Unai Simón; Pedro Porro o Marcos Lorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena o Nico Williams.

Posibles formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita