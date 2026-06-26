Posiciones del grupo de Uruguay y España, en vivo: así se define el rival de la Argentina en el Mundial 2026
La zona de la que saldrá el oponente del campeón del mundo en ejercicio en 16vos de final culmina este viernes con dos partidos en simultáneo
El Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se define este viernes con dos partidos que se juegan en simultáneo y en los que cuatro selecciones pelean por clasificarse a los 16vos de final: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Todos los detalles de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se pueden seguir en canchallena.com.
La definición de esta zona cobra especial relevancia para los argentinos porque de acá saldrá el rival del campeón del mundo en ejercicio en los 16vos de final. Al asegurarse el primer puesto del Grupo J, ya sabe que jugará contra el escolta del H el viernes 3 de julio a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.
El equipo con más probabilidades de ser escolta y, en consecuencia, de jugar contra la Argentina es Cabo Verde, con cinco variables de resultados posibles, de las cuales una está supeditada a un desempate por diferencia de goles con España y otras dos, con Uruguay. Arabia Saudita tiene dos variantes para ser oponente del campeón del mundo y la Furia Roja tres. Por último, el clásico del Río de La Plata es el partido que menos chances tiene de concretarse con apenas dos variantes compartidas con Cabo Verde.
Cronograma de la última fecha del Grupo H del Mundial 2026
- 21: Uruguay vs. España - Fecha 3 del Grupo H - Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- 21: Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Fecha 3 del Grupo H - DSports 2. Canal 110 de Flow y Paramount+
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Posibles formaciones de Uruguay vs. España
- Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria o José María Giménez; Federico Valverde, Manuel Ugarte o Nicolás De la Cruz, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas o Darwin Núñez.
- España: Unai Simón; Pedro Porro o Marcos Lorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena o Nico Williams.
Posibles formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita
- Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Stopira o João Paulo; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Deroy Duarte o Telmo Arcanjo, Hélio Varela o Garry Rodrigues; y Nuno Da Costa o Benchimol o Dailon Livramento.
- Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri o Ali Lajami, Moteb Al-Harbi; Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari; Nasser Al-Dawsari o Abdullah Al-Hamdan, Musab Al-Juwayr o Alaa Hejji, Salem Al Dawsari; y Firas Al-Buraikan.
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