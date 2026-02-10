Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 4

Concluyó este lunes la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, el primer certamen de la temporada del fútbol argentino. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La jornada tuvo derrotas de Boca y River. El xeneize cedió ante Vélez 2 a 1 como visitante sin mostrar un buen desempeño mientras que el Millonario fue goleado por Tigre en el estadio Monumental 4 a 1. El clásico entre Huracán y San Lorenzo fue para el Globo 1 a 0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Jueves 12 de febrero

19: Tigre vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Argentinos Juniors vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de febrero

20: Independiente vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 14 de febrero

17.30: Banfield vs. Racing (Zona B) -TNT Sports-

19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -ESPN Premium-

19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

22: Atlético Tucumán vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

22: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 15 de febrero

17: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-

19.30: Boca vs. Platense (Zona A) -ESPN Premium-

22: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

22: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Lunes 16 de febrero