Posiciones en el grupo de Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao: así se definen los clasificados a 16vos
La tercera fecha se disputa este jueves con dos partidos en simultáneo; guaraníes y australianos estarán mano a mano por el segundo puesto
El Grupo E del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se define este jueves con dos partidos que ya se juegan en simultáneo y en los que tres seleccionados pelean por quedarse con el único boleto disponible a los 16avos de final porque el restante ya se lo aseguró Alemania con el primer puesto. Ambos partidos se pueden seguir en vivo por canchallena.com, con estadísticas e información actualizadas la instante.
Los alemanes se enfrentan a Ecuador en el MetLife Stadium de Nueva York con arbitraje de la estadounidense Mary Victoria Penso, en un encuentro que ya está igualado 1 a 1 por los goles de Leroy Sané a los 2’ y de Nilson Angulo a los 9’.
Costa de Marfil, por su parte, se cruza con Curazao en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El combinado marfileño ya gana 1 a 0 por un tanto de Nicolás Pépé a los 7′.
El equipo teutón lidera la tabla de posiciones con seis puntos y ya está clasificado a la próxima etapa, en la que enfrentará a un tercero de las zonas A, B, C, D o F. La Tri, en contrapartida, está contra las cuerdas y solo le sirve el triunfo para clasificarse a 16avos de final porque en su debut perdió ante Costa de Marfil 1 a 0 y luego empató sin goles con Curazao.
Con una unidad, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece se ubica tercero en la tabla de posiciones y aspira a ser segundo por sobre Costa de Marfil, escolta con tres unidades. Para ello necesita derrotar a Alemania y esperar que los centroamericanos superen a los africanos. En caso de igualar en unidades a los marfileños, queda igualmente tercero porque los Elefantes ganaron el juego entre sí.
Los marfileños tienen tres unidades y, aunque alcancen en seis a los teutones, no puede superarlos porque perdieron el juego entre sí y ese es el primer ítem para desigualar posiciones en el sistema de desempate olímpico.
Curazao, por su parte, sueña con dar el golpe ante los Elefantes y, con cuatro unidades, meterse en los 16avos de final como segundo o tercero, dependiente lo que ocurra en el otro juego.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- 1º Grupo F vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- 2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- 1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- 2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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