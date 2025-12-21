Premier League: con el regreso del Dibu Martínez, Aston Villa le ganó a Manchester United con dos golazos

Aston Villa continúa con su gran presente. Por la fecha 17 de la Premier League derrotó 2 a 1 a Manchester United en el único duelo que se disputó este domingo por la liga inglesa. El partido se jugó en el estadio Villa Park, Birmingham y Los Villanos ganaron con dos golazos del inglés Morgan Rogers. Además, el equipo de Unai Emery contó con el regreso de Emiliano Martínez tras dos partidos sin actividad y una correcta actuación.

Respecto de los otros argentinos en el campo, formó parte Lisandro Martínez, que sigue sumando minutos e ingresó en la segunda parte en la posición de volante de Manchester United. También, el delantero Emiliano Buendía tuvo acción en el local.

En los primeros minutos hubo muchas situaciones claras. La primera fue para el United. Matheus Cunha le pegó desde afuera y el disparo pasó muy cerca del arco. Luego, llegó el momento del Villa, que contó con tres chances seguidas y dos salvadas por parte del defensor Ayden Heaven.

Emiliano Martínez volvió tras 15 días de inactividad para Aston Villa BEN STANSALL� - AFP�

A los 21, Emiliano Martínez se lució con su primera gran intervención. Achicó con todo el cuerpo el intento de definición de Benjamin Sesko y tapó con la pierna izquierda para salvar a su equipo de la caída de su valla. A las 22 volvió a ser protagonista tras otra llegada de Manchester United: Matty Cash acompañó a Sesko y, en el cierre, le dio un rodillazo en la cabeza al arquero argentino, que fue atendido. Durante algunos minutos, Dibu debió recuperarse. Incluso, charló con los médicos para ver si podía continuar en el partido, pero el guardavallas campeón del mundo dio tranquilidad, asegurando que podía seguir en juego pese al golpe, más allá de que ya se preparaba el arquero suplente.

A los 33, Dibu volvió a destacarse. El visitante empezó a dominar durante ese tramo y el marplatense tapó un gran remate de Matheus Cunha desde larga distancia. A pesar de que el visitante estaba mejor, Aston Villa fue quien abrió el marcador. Morgan Rogers hizo un golazo. Controló, corrió para que la pelota no se le escapara por el lateral, levantó la cabeza y, casi desde el vértice del área izquierdo, sacó un derechazo impresionante para colocarla en el segundo palo: así llegó el 1 a 0 a los 44 minutos de la primera etapa.

Cuando parecía todo controlado para los villanos rumbo al descanso, llegó la igualdad por error defensivo del equipo local. A los 48, en tiempo de descuento, Cash se equivocó en la salida al querer enganchar para adentro; un error conceptual. Patrick Dorgu lo presionó y se la robó. La pelota le quedó a Matheu Cunha, que abrió el pie y la colocó de derecha contra el segundo palo. De ese modo finalizó la primera parte, en sintonía con todo lo que había sucedido.

Morgan Rogers, a la derecha, festeja uno de sus dos tantos para Aston Villa junto a Ezri Konsa Jacob King� - PA�

Para el inicio de la segunda parte, Lisandro Martínez reemplazó a Bruno Fernandes, que no finalizó bien físicamente el primer tiempo. En esta oportunidad, el argentino se paró como volante central y continúa sumando minutos que le permiten volver al ritmo futbolístico. Licha tuvo la primera más clara con un zurdazo desde lejos, que pasó cerca del palo derecho de su compatriota.

A los 12 de la segunda parte, los de Brimingham volvieron a ponerse al frente. Morgan Rogers definió parecido a su primera conquista. Tomó un rebote corto que dejó Heaven adentro del área y resolvió al segundo palo para establecer el 2 a 1.

Al igual que en el primer tiempo, el visitante lo fue a buscar y en la siguiente acción, Emiliano Martínez volvió a demostrar seguridad. Digo Dalot buscó el segundo poste, pero el argentino tapó muy bien un disparo que llevaba peligro. Pocos minutos después, Cunha se perdió una chance inmejorable. El brasileño cabeceó solo y le erró al arco.

Durante todo el segundo tiempo, Aston Villa quedó lejos del arco defendido por Senne Lammens y Manchester United tomó el protagonismo. De todos modos, nunca supo atacar a su rival. Emiliano Buendía, el otro argentino que tenía el partido, entró a los 38 por John McGinn. A los 40, Dibu le volvió a ganar a Cunha tras un remate de larga distancia y el partido se fue consumando hasta que Michael Oliver pitó el final.

Así se concreto un gran triunfo de los dirigidos por Unai Emery, que continúan dando pelea en la premier League. Se ubican terceros a una unidad del segundo Manchester City y a tres puntos del líder Arsenal, equipo que visitará el próximo 30 de diciembre en Londres.

Por su parte, Manchester United sigue sin poder meterse en los puestos de copas con una temporada irregular en la que sumó siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. Además, deberá suplir las ausencias de Bryan Mbeumo Noussair Mazraoui y Amad Diallo, que fueron a sus selecciones a jugar la Copa africana e naciones, que se disputará desde este domingo hasta el próximo 18 de enero en Marruecos.