Premier League: Fulham empató ante Liverpool en la última jugada con un golazo de Reed

La Premier League cierra este domingo la 19° fecha y el partido entre Fulham y Liverpool estuvo a la altura de la jerarquía de esta competencia: empataron 2-2 en Londres con un cierre inolvidable, digno de la mejor liga del mundo.

Cuando parecía que todo estaba definido para el conjunto rojo, que había revertido el partido, apareció el primer gran gol del año en el certamen inglés: un derechazo al ángulo de Harrison Reed que resultaría inatajable para cualquier arquero. Además, Cuti Romero reapareció en Tottenham con una acción positiva y otra negativa, mientras que el brasileño Igor Thiago marcó tres tantos para Brentford, con lo que presiona a Haaland en la tabla de goleadores del campeonato.

Los Spurs, sin chispa

Tottenham no levanta cabeza y como local empató 1 a 1 ante Sunderland, uno de los equipos que sorprende en el campeonato. Los Spurs se pusieron 1 a 0 a los 30 minutos. Tras un córner pasado, Cristian Cuti Romero, que jugó como titular todo el partido y fue el capitán, bajó el balón y asistió a Ben Davies, que la empujó de zurda para poner el 1 a 0 ante Sunderland.

De ese modo terminó el primer tiempo, pero los visitantes, que llevan adelante un buen torneo, llegaron a la merecida igualdad a los 36 de la segunda etapa. En una gran acción colectiva, Brian Brobbey anotó un golazo: en la jugada previa, el neerlandés le ganó la espalda al defensor argentino tras una pared y de zurda la colocó contra el segundo palo para el 1 a 1, que sería definitivo.

Al final del encuentro, el público abucheó a sus futbolistas. Sucede que el equipo de Londres marcha en el puesto 13 con 27 unidades y no muestra señales de recuperación. Sunderland, por su parte, llegó a 30, está octavo y es uno de los equipos que sorprende en su regreso a la Premier League esta temporada.

El irregular United

Manchester United es otro de los equipos que continúa con su campaña irregular. De visitante, empató 1 a 1 contra Leeds y no despega frente al objetivo de meterse entre los que se clasifican a la próxima Champions League ni tampoco para acercarse al líder Arsenal.

Los dos goles del partido se sucedieron con una diferencia de tres minutos. El norteamericano Brenden Aaronson aprovechó que Ayden Heaven se durmió en un pase atrás y buscó la pelota. Enfrentó a Senne Lammens y cruzó el remate para poner el 1 a 0 a los 17.

Lisandro Martínez no llegó a cruzar al futbolista de Leeds, Brenden Aaronson, que anotó el primer gol del partido DARREN STAPLES� - AFP�

Sin embargo, el equipo de Ruben Amorim asumió el impacto y a los 20 logró la igualdad. Así, llegó una gran asistencia de Joshua Zirkzee para Matheus Cunha, que definió para poner el 1 a 1, el resultado final.

Lisandro Martínez jugó los 90 minutos en Manchester United, que empató cuatro de los últimos siete partidos. Además, se ubica quinto en la tabla de posiciones, por ahora, en puestos de clasificación a la próxima Europa League. Leeds, por su parte, se despegó seis unidades de los puestos del descenso.

Fulham, conmovedor

Fulham y Liverpool protagonizaron un partidazo en el Craven Cottage de Londres. Un duelo a la altura de la Premier League que finalizó 2 a 2, con dos tantos en el tiempo adicional, pero uno de ellos quedó destinado a convertirse en el golazo de la fecha. Lo anotó Harrison Reed y sirvió para la agónica igualdad de los locales en tiempo de descuento.

Fulham lo empezó ganando en el primer tiempo. Raúl Jiménez habilitó de primera a Harry Wilson, que a los 17 colocó el 1 a 0. De inmediato, la jugada se anuló por una supuesta posición adelantada del galés. Sin embargo, tras unos minutos, se convalidó el tanto porque el futbolista había partido habilitado.

Alexis Mac Allister fue titular en Liverpool Alastair Grant� - AP�

En la segunda parte, Liverpool salió con más ímpetu. A los siete, Alexis Mac Allister, que fue titular, estrelló la pelota contra el travesaño después de un cabezazo. Ese fue el primer aviso, porque cuando se disputaban 12, llegó al empate: Conor Bradley asistió a Florian Wirtz, que definió e igualó el marcador. El asistente número uno levantó su bandera y cobró posición adelantada, pero la acción fue revisada por el VAR automático y se comprobó que el alemán estaba en la misma línea que el defensor rival, por lo que Liverpool llegó al merecido 1 a 1 merecido.

Cuando el score se intuía sellado llegó un cierre cinematográfico. A los 49, los visitantes dieron vuelta el partido. Jeremie Frimpong envió un centro desde la derecha. Joachim Andersen falló en el rechazo y apareció Cody Gakpo por el segundo palo para empujarla y establecer el 2 a 1. Se trataba de un grito de alivio para los Reds, pero faltaba más. Harrison Reed, que ingresó al campo de juego a los 47, recibió en soledad y sacó un derechazo desde afuera del área. La pelota fue directo al ángulo del arco defendido por Alisson y puso el 2 a 2 a los 52, en una definición impresionante y para el delirio del público local.

El golazo de Reed para Fulham, ante Liverpool

El triplete de Thiago

Otro de los que se llevó la imagen de la jornada fue Igor Thiago. En la victoria de Brentford por 4 a 2 ante Everton como visitante, el brasileño marcó un triplete.

El primero lo anotó a los 11, para poner el 1 a 0. Su segundo grito fue a los seis de la segunda etapa, que significó el 3 a 0, mientras que el último lo hizo a los 43 del segundo tiempo, para el 4 a 1 parcial. Con sus tres anotaciones, Thiago alcanzó los 14 en 20 partidos disputados en esta Premier League y está segundo en la tabla de goleadores por detrás de Erling Haaland (19).