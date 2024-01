escuchar

A diferencia de su gestión en las eliminatorias para el Mundial 2026, en las que Uruguay se ubica en el segundo puesto y se anotó resonantes victorias frente a Brasil y la Argentina, Marcelo Bielsa no consigue hacer despegar al seleccionado Sub 23 en el Preolímpico que se desarrolla en Venezuela.

La segunda derrota consecutiva, esta vez por 1-0 frente a Chile, dejó en una situación muy comprometedora a la Celeste. Sin puntos en dos partidos, el equipo del Loco se despedirá prematuramente de la clasificación para los Juegos Olímpicos si la Argentina le gana el martes próximo a Chile. En ese caso, Uruguay ya no tendrá chances de finalizar entre los dos primeros del grupo B, que accederán al cuadrangular final por las dos plazas para París 2024. Al conjunto oriental le resta enfrentarse con Perú (el martes próximo) y, en la última fecha, la Argentina (viernes 2 de febrero).

Seguramente molesto por la derrota y ante la impotencia que mostró Uruguay para evitar la derrota contra Chile, a Bielsa se lo vio más nervioso que de costumbre. Como ocurrió en la caída del debut ante Paraguay, fue amonestado por protestar al árbitro y a sus asistentes. “Son un desastre, un desastre”, les gritó el entrenador argentino al juez brasileño Flávio Rodrigues de Souza y las demás autoridades del partido, cuando ya transcurría tiempo adicional.

Sorprende esta actualidad de Uruguay, que frente a Chile pareció no haberse repuesto anímicamente de la dura derrota por 4-3 a manos de Paraguay, en un partido en el estuvo arriba por 2-0 y 3-1 y que terminó perdiendo tras sufrir un gol en el final.

Autor de un hat-trick frente a los paraguayos, esta vez no estuvo cerca del gol el delantero Luciano Rodríguez, por quien River realiza gestiones en Montevideo. Por ahora, el acuerdo no está cerca debido a las pretensiones económicas de Liverpool: 15 millones de dólares por la totalidad del pase. El club argentino considera que es una suma excesiva y propondría adquirir un 60 o 70 por ciento de la ficha y quedar asociado con Liverpool en una futura venta. La entidad uruguaya ya rechazó una propuesta de 11 millones de euros de Feyenoord y especula con el interés que mostraron otras instituciones de Europa, como Napoli y Atlético de Madrid.

Los jugadores de Chile festejan el gol de Clemente Montes, el único del encuentro; en primer plano se lamenta el uruguayo Valentín Rodríguez. JUAN CARLOS HERNANDEZ - AFP

Frente a Chile fue titular Matías Abaldo, delantero de Gimnasia La Plata, y en el segundo tiempo ingresó Sebastián Boselli, defensor de River. De no conseguir la clasificación, Uruguay lo vivirá como una decepción grande porque estar en París tiene un significado simbólico muy especial: se cumplirán 100 años de la primera medalla dorada del seleccionado celeste, conseguida en la capital francesa. Repitió el metal en los Juegos Ámsterdam 1928, cuando todavía no se había celebrado el primer Mundial (1930).

Tras no asistir a la conferencia de prensa del cotejo anterior, Bielsa se presentó este sábado y mantuvo un cortocircuito con un periodista. “¿Cuál es la pregunta? Dígame. Me dice la pregunta y no pierda tanto tiempo. A ver: dígame la pregunta”, le inquirió a un cronista que hacía una introducción sobre los problemas defensivos de Uruguay. “Estoy totalmente en desacuerdo en que tuvimos dificultades defensivas. Evidentemente, a los resultados que merecimos no los obtuvimos. A eso lo ve un ciego”, fue la tajante respuesta del director técnico.

Bielsa está viviendo este Preolímpico como una secuencia de adversidades. Su malestar se remonta a la llegada de la delegación a Venezuela. Sorprendió que el rosarino no fuera a la conferencia de prensa luego del traspié ante Paraguay, a la que asistió su ayudante de campo, Pablo Quiroga. Su ausencia fue una manera de protestar por lo que considera deficiencias logísticas y organizativas de los encargados del Preolímpico.

Libreta en mano y, como es su costumbre, sentado sobre un refrigerador, Bielsa sigue las acciones de la derrota de Uruguay; el DT piensa que el equipo mereció más que lo que obtuvo en ambos partidos en Valencia. Matias Delacroix - AP

El presidente del Consejo Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Marcelo García, explicó las razones de aquella decisión de Bielsa: “Hay algunas molestias por temas logísticos, de las canchas. El complejo deportivo de la Academia Puerto Cabello está a disposición de todas las selecciones y es el único lugar para entrenarse. La cancha no está en buenas condiciones, nos entrenamos con el rival en la cancha de al lado. Otro tema es la distancia, se demora una hora para ir y otra para volver. Y todos esos son detalles y situaciones que, a un entrenador de selección mayor como Bielsa, lo molestan un poco”.

¡GOLAZO DE PARAGUAY! 🇵🇾🔥



➡️ Marcelo Fernández sacó un buen remate de fuera del área y anotó el 1-0 ante Perú 🇵🇪 por la fecha 3 del Grupo B.



🎙️ @rosamariamt5 - @zapccamila#PreolímpicoEnDSPORTS | #CONMEBOLPreolímpico pic.twitter.com/hRC98UPjhz — DSports (@DSports) January 27, 2024

En el encuentro del primer turno en el estadio Misael Delgado, de Valencia, Paraguay superó por 1-0 a Perú con un remate de media distancia de Marcelo Fernández. El equipo albirrojo está realizando una muy buena campaña, invicto y líder de la zona B, con siete puntos en tres fechas.

La Argentina tuvo jornada libre y el martes se enfrentará con Chile, en un cotejo muy importante para la clasificación para la etapa final. Ya está descartado el zaguero Marco Di Césare, por una lesión muscular. Lo reemplazará Gonzalo Luján.

