Argentina igualo 2 a 2 ante el anfitrión Venezuela, en el duelo de la primera fecha de la etapa final del Preolímpico 2024. Cuando parecía que el equipo de Javier Mascherano se llevaba una valiosa victoria de cara a la ilusión por el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, apareció la polémica. El juez del partido, Augusto Aragón, fue advertido por el VAR por una acción que se dio tras una pelota parada y cobró penal para la Vinotinto. Tras el tanto que significó el empate, los jugadores argentinos demostraron su enojo y el director técnico también se refirió a las situaciones controversiales que tuvieron a lo largo del torneo.

Se disputaba el quinto minuto de adición del partido y Venezuela contaba con un tiro libre a su favor. Cuando la pelota fue al área, Gonzalo Lujan le dio un manotazo en la cara a Renne Rivas. Tras la acción, todos los futbolistas de Venezuela comenzaron a protestar por la jugada. Una de las novedades que tuvo este Preolímpico es que a partir de esta etapa final se puso en marcha el VAR.

Entonces, el ecuatoriano Aragón fue advertido por su compatriota Carlos Orbe, por lo que se dirigió a ver la acción en el VAR. Una vez que la observó en repetidas ocasiones, decidió cobrar penal para Venezuela y además expulsar al defensor argentino que ya tenía amarilla. Kevin Kelsy se hizo cargo de la ejecución y convirtió el tanto que significó el empate, en la última jugada del partido.

EL INSÓLITO PENAL EN CONTRA QUE LE COBRARON A ARGENTINA



Sobre el final del partido, el árbitro Bautista fue al VAR y cobró una falta increíble dentro del área. Luego, Kelsy puso el 2-2.#PreolímpicoEnTyCSports. pic.twitter.com/weGWF4nvaq — TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2024

Cuando el árbitro principal marcó el final, todos los jugadores argentinos se dirigieron a Aragón a protestarle por la jugada del final. Además, en las entrevistas posteriores hubo dos futbolistas que manifestaron su enojo. Uno de ellos fue Nicolás Valentini. El defensor de Boca, expresó: “El partido ya pasó, ya está, nos cagaron, pero tenemos que seguir y pensar en las dos finales. Yo no vi la jugada, pero para mí no pasó nada, fue un roce normal de juego, es una locura que cobren el penal ese en el último minuto”. También habló Leandro Brey, arquero del seleccionado argentino: “Genera impotencia, no sé si fue penal, pero que te cobren esto a lo último, te da impotencia. Tenemos que masticar la bronca y cambiar la mentalidad”.

Javier Mascherano no ocultó su enojo por el penal que le cobraron a la argentina sobre el final FEDERICO PARRA - AFP

El entrenador Javier Mascherano tampoco se calló en la conferencia de prensa e hizo saber que la Argentina fue el equipo más perjudicado en lo que va del Preolímpico: “Fue el quinto partido nuestro. Miren las imágenes de lo que pasó en todos los partidos, a ver quién fue el más perjudicado. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, pero la realidad y los datos dicen que hubo penales y goles no cobrados”. Otra de las cosas que dijo el DT del seleccionado fue que la designación del árbitro fue elegida este lunes por mañana.

Argentina tendrá su próximo compromiso el próximo jueves desde las 17 horas ante Paraguay. Para ese partido no podrá contar con Valentín Barco, que vio la roja luego de tirarle un pelotazo en la cabeza a un rival. Tampoco estará Luján, expulsado por doble amonestación en la jugada que derivó en el penal para la Vinotinto.

