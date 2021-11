Primera Nacional, en vivo: Villa Dálmine - Barracas Central y Almagro - Ferro, minuto a minuto

16.35 El último partido de Jonás

Jonás Gutiérrez, a punto de retirarse como futbolista en Almagro, en su último partido ante Ferro, dijo en la previa: “Son los últimos momentos, algo muy lindo que soñé desde chico, ser jugador y poder tener una carrera profesional. Estoy feliz con todo lo que me ha pasado, pero el día a día ya no era lo mismo. Sentía el desgaste. Tuve dos lesiones de rodilla que me llevaron mucho tiempo de recuperación también. Así que era el momento la decisión correcta. Vamos a ver si se puede dar jugar algunos minutos (en función de lo que decida el DT Walter Perazzo) y sería lindo retirarse adentro de la cancha”, señaló a los 38 años en declaraciones a TyC Sports.

Jonás Gutiérrez, a los 38 años, se retirará del fútbol con la camiseta de Almagro y ante Ferro, en la definición de la B Nacional Instagram

16.25 La palabra de Rodolfo De Paoli, entrenador de Barracas

En la previa del choque trascendental ante el Viola, el director técnico del Guapo. Rodolfo De Paoli, habló de lo que será el partido de esta tarde: “Estoy tranquilo y con mucha ilusión. Dálmine hace ocho que no pierde, los rivales son difíciles, no podría decirte que porque el otro rival llegue sin chances será un partido fácil”, expresó el periodista.

Rodolfo De Paoli, entrenador de Barracas Captura

16.20 Cómo ver los partidos más importantes de la fecha

Los partidos tendrán transmisión en dúplex por TyC Sports entre Villa Dálmine-Barracas - Central y San Martín de San Juan-Independiente Rivadavia, y por DirecTV Sports se podrá ver Almagro Ferro. Además, se puede ver online por plataformas de cableoperadores o TV satelital, como Flow o DirecTVGO, o por la flamante STAR+. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, podés seguir la cobertura en vivo en LA NACION: con las acciones de los partido, los goles, las imágenes y el minuto a minuto.

Barracas se juega ante Villa Dálmine la posibilidad de disputar la final por un ascenso a Primera @Barracascentra_oficial

16.10 Cómo será la definición

La zona B de la Primera Nacional tiene a tres equipos con chances de ganarla. Barracas Central, Ferro e Independiente Rivadavia de Mendoza. El equipo del sur de la ciudad de Buenos Aires es el líder del grupo con 55 puntos y el que más chances tiene de acceder a la definición. Desde las 17, visita a Villa Dálmine, en Campana, y en caso de obtener un triunfo será el primer finalista para ascender a Primera.

El segundo de la tabla es el equipo de Caballito que, en el mismo horario, juega ante Almagro, en José Ingenieros. El Verdolaga, que tiene 54 unidades, deberá ganar sí o sí y esperar que Barracas no gane para poder ser el finalista. El tercero es el equipo mendocino. Con 53 puntos, deberá ganar y esperar que tanto Ferro como Barracas pierdan

La particularidad es que estos tres equipos, en caso de no acceder a la final, ya se aseguraron su lugar en el torneo reducido por el segundo ascenso que otorga la categoría. Güemes de Santiago del estero y el Deportivo Morón, luchan por el último boleto a esta instancia. Para buscar la segunda plaza en la Liga Profesional, los cruces serán ante los equipos de la zona A que también finalicen entre el segundo y el cuarto puesto.