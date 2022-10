Promedios del descenso: resistidos e injustos, tienen más de 40 años, pero la AFA no se decide a eliminarlos

escuchar

Entre las diversas distorsiones y anomalías que condicionan al fútbol argentino, la de los Promedios ocupa un lugar alto en el ranking. Este sistema que mide las campañas de los equipos con puntos y centésimas ya cumplió 41 años y resiste las críticas y cuestionamientos de los protagonistas. Tiene más detractores que defensores, recurrentemente los dirigentes proponen la eliminación, pero en la AFA nunca se consigue el consenso político para llevarlo a la práctica.

El presidente Claudio Tapia deja trascender cada tanto que habría que erradicarlos. Es muy probable que ese impulso se le atenúe al observar que Barracas Central, el club en el que jugó, fue presidente y tiene un estadio con su nombre, que ahora preside uno de sus hijos (Matías) y otro (Iván) que es el N° 10 y capitán, arrancará la próxima temporada en la 15ª ubicación. Un buen colchón de puntos (53) del Guapo en su primer año en primera división lo ayudará a amortiguar cualquier brusca e inesperada caída.

Mientras aún se discute cómo será el calendario de competencias para 2023, los Promedios vuelven a estar señalados. No para cortarlos de cuajo, sino progresivamente. Algo parecido a la reducción paulatina del Frankenstein de los 28 equipos. Con la AFA nunca se sabe, la improvisación y volantazos son un modo de gestión.

Julio Grondona, ex presidente de la AFA e impulsor del regreso de los Promedios a fines de 1981 ALFIERI MAURO

El descenso de Patronato es la última muestra, no la única, de la arbitrariedad de este método que computa los últimos tres años de cada equipo, que divide los partidos disputados con la cantidad de puntos obtenidos. El club de Paraná finalizó 10° en la Liga Profesional que obtuvo Boca. En la tabla anual se ubica en el 17° puesto, con 50 unidades, más que las obtenidas por otros 10 equipos. Esto lleva a suponer que sus dos temporadas anteriores fueron calamitosas. No tanto. En 2020 cosechó 23 puntos, más que Aldosivi (22), Huracán (22), Colón (21) y Godoy Cruz (18). En 2021 sumó 37, por delante de Sarmiento (36) y Arsenal (33). O sea, nunca estuvo entre los dos últimos de la tabla de puntos entre 2020 y 2022. Sin embargo, después de siete años en primera volverá a la segunda categoría. Y aunque no computa para los Promedios, Patronato alcanzó las semifinales de la Copa Argentina.

Consultado por LA NACIÓN, Oscar Lenzi, presidente de Patronato, expresó: “Nunca estuvimos de acuerdo con los Promedios. Somos un club que desde un primer momento propuso eliminarlos. Somos enemigos de los Promedios desde la primera hora. Pero bueno, también es cierto que todos sabíamos con el reglamento que competíamos. Así que, como se dice, marche preso. Lo que no quita que sea injusto. Descendemos sin haber finalizado entre los dos últimos en ninguna de las tablas anuales. Es insólito”.

Patronato fue 10° en la última Liga Profesional y no terminó entre los dos últimos en tres años: igual descendió Juan José García - FotoBAIRES

A Lenzi le consta que Claudio Tapia es partidario de abolir los Promedios. “Fueron creados para salvaguardar alguna mala campaña de los equipos grandes”, reconoce el presidente del club de Paraná, que estima que un consenso de alrededor del 60 por ciento de los clubes de primera está a favor de erradicarlos. ¿Quiénes son los que dudan? “Los que tienen un coeficiente bastante alto son los que de alguna manera se oponen. Están más a salvo de que un mal año los lleve al descenso, lo que podrían sufrir sin los Promedios”, agregó el dirigente.

Lenzi todavía guarda la ilusión de que una nueva reestructuración de los calendarios, la enésima de los últimos años, lo deje a Patronato en primera, en un torneo de 30 equipos para el primer semestre de 2023 y un top 20 en el segundo. De prosperar ese proyecto, los dos descendidos (Aldosivi y Patronato) disputarían una Promoción con el tercero y el cuarto de la Primera Nacional. “Tenemos una pequeña esperanza. Se viene hablando de este formato, hay que ver qué dice la televisión. Hoy, descender es ir al infierno por la cantidad de viajes. Y ni hablar de la parte económica. Son otros los ingresos. Es imposible mantener al actual cuerpo técnico (encabezado por Facundo Sava) y a gran parte del plantel. Va a ser muy difícil, no solo para nosotros”.

En el partido más escandaloso de la Liga Profesional, Patronato, ostensiblemente perjudicado por el árbitro Jorge Baliño y el VAR, perdió 2-1 ante Barracas Central. “Los hinchas en la ciudad nos echan en cara que no hayamos podido hacer nada. Si ese partido hubiese ido por los carriles normales, Patronato habría estado más cerca de salvarse. Fueron tres puntos fundamentales”, comentó Lenzi.

El descenso de San Lorenzo en 1981 fue uno de los motivos de la implantación de los Promedios LA NACION

Dentro de las situaciones inverosímiles derivadas de la historia de los Promedios, Tigre protagonizó dos. Llegó a la última fecha del Clausura 2012 con dos posibilidades extremas: ser campeón y descender. Como ni los reglamentos contemplaban este absurdo, el Matador pudo ser el primer campeón que a su vez bajaba de categoría. La AFA zafó de ese grotesco porque el conjunto que dirigía Rodolfo Arruabarrena finalizó segundo y se salvó con lo justo del descenso.

En 2019, pese a finalizar 9° en el Campeonato de Primera, con un sprint final que incluyó un triunfo ante River en el Monumental, el Tigre de Néstor Gorosito fue condenado por los Promedios. Ese equipo ratificó su buen nivel al conquistar inmediatamente la Copa de la Superliga, en una final ante Boca. Tigre se clasificó a la Copa Libertadores, en la que participó mientras lo hacía en el Nacional B.

A los Promedios los sobrevuelan dos falsas creencias: que los inventó Julio Grondona y que fueron algo ad hoc para salvar a River a principios de la década del 80. Se implementaron por primera vez entre 1957 y 1963, con la AFA intervenida después del golpe de Estado de 1955. Se pretendía reducir la primera división de 16 a 12 equipos. En su último año de vigencia, en 1963, debería haber bajado Estudiantes de la Plata, pero se suprimieron los descensos hasta 1967. Gracias a este gambito reglamentario, el Pincha se encaminó a su primer gran ciclo deportivo histórico, con las tres copas Libertadores consecutivas entre 1968 y 1970.

Dos días antes de la Nochebuena de 1981, Julio Grondona, que ya llevaba dos años como presidente de la AFA, se reunió con sus pares de River (Rafael Aragón Cabrera), Vélez (Ricardo Petracca), Racing (Santiago Saccol), Defensores de Belgrano y representante de los clubes de primera B (Eduardo Deluca), Platense (Alfredo Ginanni) y Ligas del Interior (Luis Mestelán). No estuvo el de Boca (Martín Noel), que igual fue un impulsor de la restauración del álgebra que estaba guardado en un cajón.

En ese 1981, el Boca de Diego Maradona y el River de Mario Kempes se habían repartido el Metropolitano y el Nacional, respectivamente. Por ese lado no había riesgo con los dos más grandes. Pero en agosto se había producido el cimbronazo de San Lorenzo, el primero de los cinco grandes en perder la categoría. Y un año antes, en 1980, Boca había comenzado a los tumbos, San Lorenzo se había salvado con lo justo, prenunciando lo que le ocurriría en el siguiente campeonato, e Independiente y Racing tampoco anduvieron holgados.

Finalmente, en la asamblea de la AFA del 15 de abril de 1982 se incorporó el sistema de Promedios, que entró en vigencia a partir del Metropolitano 1983, con los resultados de los últimos dos torneos y, a partir de 1984, de los últimos tres, como se mantiene hasta la actualidad.

Pero el salvavidas para los grandes terminó siendo de plomo. En 1983, con los promedios de dos torneos, descendió Racing, que se habría mantenido en primera con el sistema anterior, porque en ninguna de las dos temporadas terminó entre los dos últimos. Lo mismo le ocurrió a Nueva Chicago, que acompañó a la Academia a la por entonces primera B.

En el imaginario popular quedó que los Promedios salvaron en un primer momento a River del descenso que no evitó en 2011. Verdad a medias: River finalizó anteúltimo en 1983, siguió en primera gracias a los Promedios y habría bajado con el método tradicional. Pero en ese torneo, en el que no peleaba por nada, River jugó las últimas fechas con varios suplentes, perdió los último cuatro partidos y rodó puestos abajo.

Montenegro consuela a un compañero tras el descenso de Independiente en 2013 Telam

Paradójicamente, River descendió en 2011 por el peso de los Promedios y se hubiese salvado sin siquiera disputar la Promoción ante Belgrano con el método tradicional porque fue 15° en las temporadas 2008/09 y 2009/10, y 6° en la 2010/11.

Independiente fue otro grande que no encontró una guarida en los Promedios. Descendió en 2013. Rosario Central (1984 y 2010) y Huracán (1986, 1999, 2003 y 2011) también conocieron los rigores de la calculadora.

Es cierto que Europa ve los Promedios como algo exótico, que no es digno de copiar, pero en América del Sur hay otros dos países que lo aplican. En Colombia están desde 2002, con una creciente oposición de los clubes más chicos. Y en Paraguay están vigentes desde 2001.

Entre quejas más o menos explícitas, cuestionados y resistidos porque no tienen un espíritu ecuánime ni son un fiel reflejo de la realidad, los Promedios ya se hicieron mayores. Cumplieron 41 años, crecieron al amparo de una AFA que no se decide a eliminarlos.