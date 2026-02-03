Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 comenzó con un ritmo frenético por el apretado calendario que obligó a diagramar el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el próximo fin de semana, concluida la tercera fecha este martes, se disputará la cuarta. Uno de los encuentros más atractivos que propone la jornada entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors como uno de los más atractivos.

El encuentro entre el Fortín y el xeneize tendrá lugar el domingo 8 de febrero a las 22.15 (horario argentino) en el estadio José Amalfitani con árbitro a designar. Será el último de una jornada en la que habrá otros cuatro partidos, entre ellos el clásico Huracán vs. San Lorenzo. Se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto es uno de los invictos que tiene el campeonato. En su debut le ganó a Instituto de Córdoba como visitante 1 a 0, luego a Talleres 2 a 1 como local y en su última presentación igualó con Independiente 1 a 1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Es uno de los líderes de la tabla de posiciones de la zona con siete unidades.

Lo negativo para el elenco del barrio porteño de Liniers es que, finalmente, se quedó sin Maher Carrizo. La joya de las inferiores seguirá su carrera en Ajax de Países Bajos. Antes, clubes como River y Midtjylland de Dinamarca presentaron ofertas, pero fueron rechazadas, mientras que Boca hizo un acercamiento informal.

El equipo que conduce Claudio Úbeda volvió a ganar el domingo en la Bombonera frente a Newell’s 2 a 0 y sofocó el posible incendio que hubiese significado no hacerlo, después de perder en La Plata ante Estudiantes 2 a 1 con una pálida imagen. En total, tiene seis puntos porque en el debut derrotó a Deportivo Riestra 1 a 0 y está en el lote de escoltas de la clasificación junto al Granate y San Lorenzo.

Un dolor de cabeza para el DT son la gran cantidad de lesionados que tiene, sobre todo del mediocampo hacia adelante. Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente de una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho y tiene una recuperación que ronda los seis meses. Alan Velasco también volverá en poco más de un mes por una dolencia en su rodilla izquierda mientras que Lucas Janson sufrió un desgarro tras ser titular en el debut ante el Malevo por las sabidas ausencias de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, todos con diversas dolencias y sin minutos en la temporada 2026.

Ello motivó que jóvenes como Iker Zufiaurre y los debutantes Gonzalo Gelini y Tomás Aranda tengan su oportunidad en la primera división y demostraron que están preparados para jugar. No obstante, es probable que cuando regresen los futbolistas más experimentados, cedan su lugar.

Vélez y Boca volverán a enfrentarse después de más de un año porque en 2025 no se vieron las caras a raíz de que conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.

El último antecedente entre ambos es el partidazo que jugaron en las semifinales de la Copa Argentina 2024, en noviembre de ese año, con victoria del Fortín 4 a 3 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con ese encuentro, el historial quedó en 197 con 96 alegrías del xeneize y 52 del combinado del barrio porteño de Liniers. Igualaron en 349 ocasiones.