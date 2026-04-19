Resumen de River vs. Boca: resultado y gol del Superclásico del Torneo Apertura 2026

Boca Juniors se quedó con el Superclásico N° 266 de la historia al derrotar este domingo a River Plate 1 a 0 como visitante en el estadio Monumental en el interzonal de la fecha 15 de la primera etapa del Torneo Apertura 2026. El único gol del encuentro que arbitró Darío Herrera lo marcó Leandro Paredes de penal en el cierre del primer tiempo. Todos los detalles de este encuentro y cada uno de los partidos del certamen están disponibles en canchallena.com, sitio que dispone de las tablas de posiciones en vivo.

De esta manera, el xeneize prolongó su buen presente y capturó la segunda victoria al hilo ante su oponente principal: en noviembre, por el Torneo Clausura, se impuso en la Bombonera por 2 a 0. El Millonario sufrió su primera caída con Eduardo Coudet como entrenador.

El resumen de River vs. Boca

El partido, como todo Superclásico, fue trabado al principio, sin llegadas de peligro para ninguno de los equipos. River intentó de pelota parada con centros al área, todos rechazados por los defensores; y Boca, sin la tenencia de la pelota, apostó a buscar largo a Miguel Merentiel y Adam Bareiro. El uruguayo fue el más peligroso y dio indicios de lo que iba a provocar más adelante: primero, en una jugada sucia, llegó a la puerta del área pero no logró dominar la pelota y lo cerraron entre Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta. Poco después, penetró por la izquierda y Rivero bloqueó su centro atrás.

En un contexto de más lucha que juego, el conjunto local se quedó sin Sebastián Driussi. El delantero sufrió una lesión muscular y lo reemplazó Maximiliano Salas, quien fiel a su estilo aportó más juego físico a un duelo que ya le sobraba. En sus pies, el Millonario tuvo la ocasión mas clara para abrir el marcador. Gonzalo Montiel le quitó la pelota a Tomás Aranda en una salida del visitante, Kendry Páez la pasó al medio y el ex-Racing giró en la medialuna hacia su izquierda y sacó un potente remate que pasó a centímetros del palo derecho del arco defendido por Leandro Brey.

En un primer tiempo más luchado que jugador, Boca Juniors sacó ventaja gracias a Leandro Paredes Gonzalo Colini

Antes de la jugada de Salas, el elenco de Claudio Úbeda se había hecho del balón y a partir de Leandro Paredes se fue aproximando al arco de Santiago Beltrán. El mediocampista apareció en su esplendor después del minuto 45, su rival le dio espacio para que piense y decida y el xeneize desniveló con un golazo suyo de penal.

Fueron dos jugadas casi similares. Con la pelota dominada y panorama hacia adelante, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 puso a Merentiel mano a mano con Beltrán con un soberbio pase de tres dedos, pero la definición del uruguayo pasó a centímetros del palo. Instantes después, una misma acción derivó en un disparo del charrúa que, esta vez, bloqueó Rivero con la mano derecha. En primera instancia, Herrera no sanción penal, pero fue convocado por el VAR y no dudó para revertir el fallo. Lo positivo para el anfitrión, más allá de terminar el primer tiempo en desventaja, fue que el defensor no recibió la segunda amarilla y evitó la expulsión.

Leandro Paredes ejecutó el penal de manera soberbia y abrió el marcador para Boca, que luego fue el resultado final Gonzalo Colini

Necesitado por el resultado, River se hizo con la pelota en el segundo tiempo y fue por la igualdad. Los ingresos de Giuliano Galoppo primero y de Joaquín Freitas después le dieron otra dinámica en el mediocampo. Sin embargo, en una salida desde el fondo Rivero se la regaló a Merentiel y el charrúa, con mucho tiempo frente a Beltrán, demoró el remate y cuando lo hizo fue bloqueado.

Las dos siguientes también fueron para el visitante, agazapado para contraatacar. Merentiel descargó hacia la derecha para Santiago Ascacíbar y el remate del ‘Ruso’ lo desactivó Beltrán e instantes después de nuevo Merentiel intentó una jugada individual y lo frenaron antes de entrar al área.

El ingreso de Giuliano Galoppo en el entretiempo fue positivo para River, aunque no le alcanzó para igualar Gonzalo Colini

Pero el Millonario ya era otro. El partido se rompió en el mediocampo, Boca dejó de dominar en ese sector con Paredes disminuido físicamente y el local tuvo sus posibilidades. Aníbal Moreno probó desde muy lejos, su disparo rebotó y le quedó servido a salas en el punto penal, pero cabeceó muy despacio y la pelota fue a las manos de Brey. Al minuto, Lautaro Di Lollo cruzó justo un derechazo del propio Salas, tras un buen pase filtrado al área. La siguiente fue la mejor jugada colectiva del elenco de Coudet. El balón llegó al área, Martínez Quarta remató como pudo y Brey rechazó entre varios jugadores.

Con el empuje de su gente y del capitán Martínez Quarta desde el fondo, el anfitrión siguió yendo. Se desprotegió atrás y en un contraataque el visitante casi liquidó el pleito. Ander Herrera, quien minutos antes reemplazó a Paredes -se fue con una molestia muscular-, recuperó la pelota cerca de su propia área y con gran panorama se la tiró a Exequiel Zeballos. El ‘Changuito’ enfiló hacia el arco, llegó al área y, encimado con Rivero, sacó un zurdazo que despejó Beltrán.

Maxi Salas fue el delantero más peligroso de River en el Superclásico ante Boca Manuel Cortina

En los pies de Marcos Acuña el equipo del barrio porteño de Núñez también generó muchas ocasiones. Cada centro del ‘Huevo’ fue un puñal para la defensa del oponente. Salas le ganó a Ayrton Costa, aunque cometió falta, y cabeceó y, después, Di Lollo le bloqueó un remate. El visitante se limitó a refugiarse y Úbeda así lo entendió con el ingreso de Tomás Belmonte por Tomás Aranda. Dependió exclusivamente de las corridas de Zeballos, a quien Beltrán le contuvo otro remate, e invitó a River a adelantarse aún más.

En los últimos minutos Coudet arriesgó más con el ingreso de Ian Subiabre por Rivero. Boca se abroqueló y apostó a la contra. River llenó el área de centros, pero no pudo rematar ninguno, y Zeballos lo tuvo de vuelta para liquidarlo, pero respondió Beltrán. Todo River pidió un penal por un empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta, en el último envío al área, pero Herrera y el VAR entendieron que no hubo y, poco después, el juez que estará en el Mundial 2026 decretó el triunfo de Boca en el Monumental.

Más allá de la derrota ante el xeneize, el Millonario ya está clasificado a octavos de final porque marcha segundo en el Grupo B con 26 puntos. Sus próximos rivales serán Aldosivi de Mar del Plata y Atlético Tucumán en el postergado de la novena fecha, ambos como local.

Boca, por su parte, escaló al tercer lugar de la zona A con 24 unidades y, aunque matemáticamente todavía puede quedarse afuera de los playoffs, está muy cerca de ingresar a los cruces de eliminación directa. Sus siguientes rivales serán, ambos de visitante, Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero.

El historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron, con el juego de este domingo, 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.