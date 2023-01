PSG - Angers: cómo fue recibido Lionel Messi por los hinchas del campeón francés en su regreso

escuchar

Llegó por fin el día en que Lionel Messi volvió a las canchas como campeón del mundo. Después de quedarse con el título que más añoraba en el Mundial de Qatar, la Pulga aprovechó un período de dos semanas que le otorgó el director técnico de PSG, Christophe Galtier, para pasar las fiestas con su familia. En el momento de reincorporarse a los entrenamientos el 3 de enero pasado, sus compañeros le hicieron un pasillo y el propio club le entregó una placa conmemorando la hazaña.

No obstante, la expectativa por la posible recepción de los hinchas franceses del equipo a su vuelta al campo de juego, ante Angers, no era demasiada, aún a pesar de las declaraciones del propio Galtier: “Espero que sea celebrado por nuestra afición en el Parque de los Príncipes. Y no hay razón para que no sea así”.

Es por este motivo que, ante el temor de que los simpatizantes parisinos reaccionaran de manera hostil por la derrota francesa en la final en Lusail, la institución no preparó ninguna recepción por su parte, como sí lo hicieron la mayoría de los clubes de Inglaterra y España en los que militan los campeones del mundo, o incluso el propio francés Lyon con Nicolás Tagliafico. Según reveló el diario Le Parisien, los motivos detrás de esta decisión son el tiempo que ya transcurrió entre la consagración y su regreso (la próxima semana se cumplirá un mes) y el recibimiento que ya se le hizo cuando volvió a entrenarse.

Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, los hinchas locales fueron muy cálidos para con el argentino. La primera señal llegó en el momento del anuncio del once inicial: cuando la voz del estadio presentó a los titulares de PSG y apareció la imagen de Messi en la pantalla gigante, los presentes en el Parque de los Príncipes aclamaron al argentino al oír su nombre, más que c Más tarde llegó el momento de la entrada en calor, en la que los jugadores salieron con remeras en homenaje a Pelé, fallecido el 29 de diciembre, pero siguieron llegando halagos para la Pulga, enfocados en un cántico que se repitió constantemente: “Meeeeeessi, Meeeeeeessi”.

¡LA BIENVENIDA A UN CAMPEÓN DEL MUNDO! Mientras entra en calor con una camiseta especial en memoria del Rey Pelé, en París ovacionan a Leo Messi.



📺 Mirá la #Ligue1 por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/pkiGpbF35g — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2023

Esa buena voluntad se extendió a los compases iniciales del encuentro: la primera pelota que tocó Messi también fue recibida con vítores de los hinchas, y ese buen momento continuó con el primer gol del equipo, con solo cinco minutos en el reloj y participación importante del campeón del mundo.

El primer gol de PSG, con participación de Messi

De este modo, quedó evidenciado que a pesar de algunas demostraciones desagradables, como el bar francés que puso una camiseta de Messi como “alfombra” para limpiarse los pies al entrar, no existen resquemores en París para con la figura de la selección argentina que le arrebató el bicampeonato mundial a Francia. Eso sí, estará por verse cómo será la reacción desde las tribunas cuando PSG juegue de visitante, donde los hinchas del resto del país no tendrán los mismos lazos afectivos que en la capital francesa. Esa pregunta será respondida el domingo, cuando el campeón defensor de la Ligue 1 visite a Rennes.

LA NACION