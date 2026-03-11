PSG - Chelsea: los goles de Barcola, Dembélé y la asistencia de Enzo Fernández en París

En la jornada que continuó la serie de partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, el duelo de Paris Saint-Germain con Chelsea se abrió con un golazo de Bradley Barcola en el Parque de los Príncipes. El equipo inglés, en el que está actuando Enzo Fernández y es suplente Alejandro Garnacho, empezó perdiendo.

En un duelo de campeones, el del último ganador de la Champions y el del Mundial de Clubes volvían a enfrentarse tras hacerlo en la primera final de este nuevo formato del torneo universal, jugada el 13 de julio pasado. Y tardó 10 minutos en romperse el cero en la capital francesa: João Neves bajaría un centro pasado para Barcola, que controló de pecho y definió de zurda. La pelota pegó en un palo y entra por un ángulo.

El golazo de Barcola

Pero a los 28 minutos igualó otro francés, Malo Gusto, que remató desde la derecha y tuvo complicidad del arquero ruso Matvey Safonov. El jugador de Chelsea recibió un cambio de frente de Enzo Fernández y empató el partido en París.

El campeón del mundo, hoy jugando en calidad de número 10 como ya lo hizo en otros encuentros, volvió a ser decisivo para Chelsea. Venía de no ser convocado por FA Cup y también había asistido en su último partido ante Aston Villa por Premier League.

La asistencia de Enzo

Sin embargo, no duraría mucho el empate. A los 40 minutos, una jugada magnífica del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, concretando una contra tras una buena salvada del arquero ruso Safonov, terminó en el 2-1. Una gambeta para dejar tirado a Wesley Fofana y una definición cruzada bastaron para poner de vuelta arriba a su equipo.

La jugada y gol de Dembélé

Noticia en desarrollo.