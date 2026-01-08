PSG le ganó a Marsella por penales, luego de un partido increíble y en un destino imposible

PSG gana hasta en la luna. Sigue siendo, qué duda cabe, el mejor equipo del mundo, con el mejor DT del planeta, Luis Enrique y posiblemente, el capitán más valioso de Europa, Marquinhos, que está en París desde 2013. Casi una vida entera.

Gana en Kuwait la Supercopa de Francia, un destino imposible, propio de estos tiempos mercantiles al extremo, sin hinchas franceses. Ni de PSG ni de Marsella, el clásico de siempre, como si Boca y River jugaran en un destino exótico sin simpatizantes argentinos. Había locales, poco fervorosos con el fútbol, vestidos de azul y de celeste, los colores de los dos más grandes de Francia.

Cientos de hinchas, con los colores de PSG y todo tipo de banderas Jaber Abdulkhaleg - AP

Ganaba PSG con una obra maestra propia de un Balón de Oro y la complicidad de Gerónimo Rulli. Marsella, que tiene al arquero de selección, a Leonardo Balerdi (cada día juega mejor) y Facundo Medina (terminó el espectáculo desconsolado), lo dio vuelta con alma y vida. Lo hizo a falta de tres minutos para los 90. En el quinto minuto de los seis agregados, el equipo parisino consiguió el empate. Y más tarde, como en la Intercontinental, ganó por penales. Ganar, ganar, ganar...

El París Saint-Germain tembló, pero se llevó el Trofeo de Campeones, equivalente a la Supercopa de Francia, al vencer en penales 4-1 al Olympique de Marsella este jueves en Kuwait, luego de empatar 2-2 en un partido de grandes emociones.

¿QUÉ HICIERON, MUCHACHOS? Rulli y un pase complicado para Facundo Medina que terminó en GOL de PSG: gran pase de Vitinha, mejor definición de Dembélé y 1-0 en la Supercopa de Francia. ¡El Balón de Oro!



Los parisinos, campeones de las pasadas Ligue 1 y Copa de Francia, conquistaron su primer trofeo de 2026 debido a dos atajadas de Lucas Chevalier (enorme en los 90) durante la tanda desde el punto blanco en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

Tras la apertura del marcador de Ousmane Dembélé, Mason Greenwood igualó de penal para los marselleses algunos minutos antes de que el defensor ecuatoriano del PSG, Willian Pacho, marcara en contra, presionado por Pierre-Emerick Aubameyang. En el tramo final del encuentro, el revulsivo parisino, Gonçalo Ramos, forzó la tanda de penales.

Antes, casi en el prólogo de esta historia, hubo un cabezazo demoledor de Leonardo Balerdi, que chocó con Chevalier, con una reacción estupenda.

Rulli mostró algunas dudas en la salida. A Roberto De Zerbi le agrada conservar el balón y salir jugando, pero el arquero surgido en Estudiantes mostró varios contratiempos en ese sentido. Y fue cómplice del 0-1.

Siempre Marsella fue superior. Lo llamativo fue que Pacho convirtió un gol en contra a tres minutos del final. Y como el fútbol es un cofre de sorpresas, en la antesala del grito de Ramos, el ecuatoriano logró un quite fenomenal frente a Pierre Aubameyang, que iba directo al gol. En esa marca de Pacho nació el 2 a 2.

Lastrado por las lesiones desde hace varios meses, el Balón de Oro 2025, Dembélé, estuvo a la altura. “Está recuperando su nivel”, asume el DT.

Lucas Chevalier, en las alturas YASSER AL-ZAYYAT - AFP

Hace casi un año, contra el Mónaco, el extremo nacido en Vernon (Normandía) liberó a los parisinos en el tramo final (1-0, 90+2) en Doha para conquistar el Trofeo de Campeones, el primero de una serie histórica que incluiría la ansiada Champions. Ese gol fue también el inicio de una larga racha para el delantero de 28 años, que a partir de ese momento se convirtió en un falso nueve eficaz como nunca antes, hasta el punto de conquistar el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en septiembre.

Como un símbolo, el clásico confirmó el resurgir de Dembélé, titular el domingo en la Ligue 1 por primera vez desde fines de octubre, partido en el que marcó su quinto gol de la temporada entre todas las competiciones.

Esta actuación le hará olvidar el penal fallado ante Flamengo en la final de la Copa Intercontinental (1-1, 2-1 en los penales para el PSG) el 17 de diciembre en Doha, donde su fútbol seguía generando dudas, con pocas aceleraciones y un juego a menudo reducido a pases básicos.

El partido fue el primero a nivel europeo cuyo relato contó con la traducción a cargo de la Inteligencia Artificial en algunos destinos. Esa fue la novedad para la transmisión televisiva del duelo que se jugó en el estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait, para 60.000 espectadores, pero no estuvo repleto.

Balerdi controló bastante bien a Kvaratskhelia YASSER AL ZAYYAT� - AFP�

Según RMC Sport, las razones financieras fueron decisivas: Kuwait comprometió 3,5 millones de euros para albergar el partido, sin contar los costos de viaje ni logísticos. El presidente del Marsella, Pablo Longoria, admitió que la decisión tuvo un motivo comercial y destacó la necesidad de aumentar el valor de la competición. Kuwait no era el favorito inicial: Omán, India, Kazajistán y hasta Costa de Marfil también presentaron ofertas. Al final, la de Kuwait resultó superior.

La Supercopa de Francia la disputaron el campeón de la Ligue 1 y el ganador de la Copa de Francia. Como ambas competencias las ganó el PSG de Luis Enrique, que obtuvo la triple corona también al coronarse en la Champions League, su rival fue el subcampeón de la liga, en este caso el Olympique Marsella, que terminó a 19 puntos de los parisinos.

Nicolas Sarkozy, presente en el escenario, al lado de Nasser al-Khelaifi BLANCA CRUZ - AFP

Y este jueves, estuvo a un minuto de la consagración. Por eso los argentinos (sobre todo), se fueron envueltos en lágrimas. Tan cerca, tan lejos, ante el imperial PSG.