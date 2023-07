PSG: Nasser Al-Khelaïfi profundiza el enfrentamiento con Kylian Mbappé

escuchar

El tono de reproche y exigencia fue predominante sobre el de buenos augurios e ilusión que cabe esperar en la inauguración de una temporada. El clima enrarecido que se respira en Paris Saint-Germain impregnó el discurso del presidente Nasser Al-Khelaïfi. A las turbulencias que arrastra desde la temporada pasada, con la salida de Lionel Messi, ahora se suma la tensa pulseada que el club mantiene con Kylian Mbappé, a partir de que el delantero descartó hacer uso del año adicional del contrato que vencerá en junio de 2024.

Las diferencias entre el crack francés y el dirigente quedaron retratadas en la distancia entre ambos en la foto del plantel, con Mbappé cerrando en un costado la hilera de los jugadores, alejado del centro que ocupaba Al-Khelaïfi, que estaba flanqueado por el entrenador Luis Enrique, un colaborador del cuerpo técnico y el capitán, Marquinhos. La imagen también muestra el buzo de Sergio Rico, en una muestra de apoyo al arquero, que se recupera de graves daños cerebrales tras caerse de un caballo y recibir una coz en la cabeza.

Mbappé en la práctica, con Marco Asensio, uno de los refuerzos para la próxima temporada. C.GAVELLE - PSG

La partida de póquer entre Mbappé y PSG continúa y tiene muy nerviosas a las autoridades, que le lanzaron un ultimátum al goleador, a pesar de que son conscientes de que no tienen las cartas ganadoras. Le exigieron que antes del 31 de julio tome una decisión entre la renovación del contrato y aceptar ser vendido. PSG quiere evitar el peor escenario: que Mbappé no firme un nuevo vínculo y el próximo año se vaya gratis, sin dejar un euro.

Por ahora, Mbappé no adelanta su jugada, tiene la sartén por el mango. Legalmente, no puede ser obligado a aceptar alguna de las dos opciones contra su voluntad. Si su idea es cumplir el año de vínculo que le queda y luego irse, nada se lo impide.

Más allá de la presión pública, PSG no tiene muchas herramientas concretas. El malestar aumenta porque en el club aseguran que Mbappé les prometió hace un tiempo que nunca se iría sin dejar dinero por su transferencia. Hace un año, PSG resistió hasta el final del mercado de pases una oferta de Real Madrid por 200 millones de euros.

Al-Khelaïfi con el nuevo entrenador, Luis Enrique, a quien el presidente dio el máximo poder sobre el plantel de PSG. GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Por eso, algunos medios franceses y The Athletic especulan con un escarmiento al delantero en el caso de que no modificare su posición. No se descarta una campaña para volcarle en contra a la hinchada, que hasta ahora nunca lo reprobó tras los fracasos en la Champions League, como sí ocurrió con Messi y Neymar. Otra posibilidad es hacerle pagar su rebeldía con la suplencia.

“Nadie está por encima del club. PSG es más grande que cualquiera de nosotros”, expresó de manera enérgica Al-Khelaïfi al plantel, en lo que se interpretó como un mensaje a Mbappé. Entre los oyentes estaba Leandro Paredes, que se reincorporó tras el préstamo en Juventus. El deseo del volante argentino es quedarse y apuesta a que Luis Enrique, que lo dirigió en Roma, lo incluya en el proyecto, pero PSG está dispuesto a negociarlo y ya tiene un principio de acuerdo con Galatasaray por seis millones de euros. Falta el visto bueno de Paredes, que espera alguna propuesta de una liga más importante de Europa; hubo un sondeo de Lazio.

La alocución de Al Khelaifi, durante la inauguración de un predio de prácticas del club en Poissy (Yvelines), continuó con una fuerte arenga: “Miren, están en el mejor centro de entrenamiento del mundo. Aquí tienen todo lo que necesitan para triunfar. Espero que den el 200 por ciento en los entrenamientos. No les falta nada, no hay excusas. Hay que trabajar duro; quiero disfrutar viendo a mi equipo. Todos debemos tirar en la misma dirección, estar orgullosos del club al que pertenecemos. Felices de estar aquí y, sobre todo, ser leales”. Y empoderó a Luis Enrique: “Tiene el poder para hacer lo que quiera. Es él quien decide, con el apoyo del director deportivo [Luis Campos] y el mío”.

Mbappé se sumó al plantel el lunes y el martes participó en la primera práctica de PSG. C.GAVELLE - PSG

El presidente también abordó la relación de los jugadores con los hinchas: “Hay que respetar a nuestra afición, a nuestros patrocinadores. Todo eso forma parte del trabajo. La relación con los hinchas no siempre fue fácil en la temporada pasada, es cierto. Quiero que después de los partidos vayan a saludar a los aficionados. Pagan para venir a verlos, para apoyarlos”. El directivo qatarí se expresó en inglés, pero aclaró que desde la próxima vez lo hará en francés, y exigió que todos los jugadores, en referencia a los extranjeros, aprendan la lengua local.

En lo relativo al mercado de pases, PSG hasta ahora incorporó a Manuel Ugarte (60 millones de euros), Lucas Hernández (45), Hugo Ekitiké (se hizo uso la opción por 28,5), Kang-in Lee (22 millones), Marco Asensio (libre), Milan Skriniar (libre) y Cher Ndour (préstamo). Las bajas son las de Messi, Sergio Ramos, El Chadaille Bitshiabu y Éric Ebimbe.

LA NACION