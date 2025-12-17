PSG y Flamengo se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental

Después de ganar por primera vez la Champions League, Paris Saint-Germain puede cerrar el año obteniendo la Copa Intercontinental. El campeón europeo se medirá en la final con Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, este miércoles desde las 14 de la Argentina en Doha, Qatar.

FIFA volvió a poner en juego la Copa Intercontinental el año pasado, después de renovar el Mundial de Clubes con un formato de 32 equipos de todas las confederaciones. PSG perdió frente a Chelsea la final en Estados Unidos en julio de este año, un mes y medio luego de alzar la Orejona.

Como campeón de Europa, Paris Saint-Germain ingresó directamente a la final; es el favorito, pero Flamengo pasa por un estupendo 2025. KARIM JAAFAR� - AFP�

“Hacer historia era un objetivo en París la temporada pasada y seguir haciéndola es el de esta temporada”, dijo Luis Enrique, el director técnico de PSG. Ningún equipo francés ganó la Copa Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años, hasta 2004. “Está final será diferente. Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Será difícil pero eso nos motiva. Conocemos sus puntos fuertes porque vimos a Flamengo en el Mundial de Clubes”, advirtió el español.

Por su parte, el equipo brasileño procura su segunda conquista de la copa, tras aquella en la que derrotó a Liverpool en 1981 con los legendarios Zico y Júnior. Además, tratará de culminar un gran año, en el que ganó tanto la Libertadores como el Brasileirão.

Mientras PSG entró directamente a la final como campeón de Europa, Flamengo debió vencer a Cruz Azul, de México, y a Pyramids, de Egipto, para llegar al partido de este miércoles.

Presidente de FIA, Gianni Infantino entrega a Bruno Henrique una copa tras el triunfo de Flamengo contra Pyramids, de Egipto, que antecedió a la definición frente a PSG. KARIM JAAFAR� - AFP�

Tradicionalmente, los clubes sudamericanos han tomado más en serio el torneo que los europeos, pero PSG hizo descansar a varios jugadores en la victoria del sábado por 3-2 sobre Metz en la Ligue 1, con la vista puesta en el viaje a Qatar. De todos modos, padece una baja sensible: el defensor lateral derecho Achraf Hakimi no fue a Qatar, debido a una lesión. El cuadro parisiense sí contará con Ousmane Dembélé, ganador este martes del premio The Best al mejor futbolista de la temporada 2025, que otorga FIFA.

“Sabemos lo fuerte que es PSG. Es el favorito, pero eso no nos quita la confianza. Este partido es especial para nosotros. Disfrutaremos cada minuto, cada segundo, cada espacio en el campo, cada toque al balón como si fuera el último”, comentó Alex Sandro, de Flamengo. “Todo lo que nos importa en este momento es este partido”, añadió el veterano defensor lateral izquierdo.

El club ganador lucirá un distintivo de FIFA en su camiseta durante el próximo año.