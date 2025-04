Qué dijo Fernando Gago de la derrota de Boca y la sorpresiva frase de Marcos Rojo: “No creo que estemos en deuda con la gente, estamos primeros”

Mientras Fernando Gago analizaba en detalle la derrota de Boca frente a River, Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel, también dejó sus sensaciones tras el superclásico disputado en el estadio Monumental. El defensor no fue autocrítico con el desempeño del equipo, le bajó el tono a la caída y además cuestionó el arbitraje de Nicolás Ramírez.

“No creo que estemos en deuda con la gente. Seguimos trabajando, estamos punteros y eso los tiene que dejar tranquilos”, aseguró el capitán “xeneize” al término del encuentro, tratando de llevar calma a los hinchas. “A la gente de Boca le digo que esté tranquila, que vamos a seguir trabajando. Hicimos un gran segundo tiempo”, añadió.

Además, Rojo se sumó a las críticas contra el arbitraje que ya había deslizado Gago en conferencia de prensa: “Es la segunda vez que nos dirige este muchacho, pero ya se vio, no voy a decir nada”, expresó, dejando entrever su disconformidad sin profundizar demasiado. “tres amarillas antes de ls 20 minutos es raro”, agregó.

Pese al golpe que significó la derrota ante el clásico rival, Rojo remarcó que Boca todavía mantiene la cima en su zona del Torneo Apertura, un dato que considera clave para seguir transmitiendo optimismo puertas adentro.

Gago: “Me voy con bronca, pero el segundo tiempo me gustó”

La imagen fue elocuente. Mientras el estadio Monumental explotaba celebrando el triunfo de River, Fernando Gago permaneció unos segundos en soledad, con las manos en los bolsillos, mirando el campo de juego sin saludar a nadie. Luego, en silencio, se fue directo al vestuario. Boca había perdido 2-1 el superclásico correspondiente al interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura, y el entrenador no ocultó su decepción.

Gago da indicaciones durante el Superclásico Marcos Brindicci - LA NACION

“Obviamente que me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar, de jugar”, expresó el DT xeneize en la conferencia de prensa posterior al partido. “En el segundo tiempo tuvimos chances, así como errores. También en el primero generamos situaciones y cometimos errores. Vinimos a tratar de ganar y no se dio”, insistió.

Pese a la derrota, el entrenador de Boca valoró la actitud de su equipo en el complemento: “Me gustó el segundo tiempo, el equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Los llevamos a defender. Creamos situaciones claras y lamentablemente no se concretaron”.

"ME GUSTÓ EL SEGUNDO TIEMPO." Atención al análisis de Gago sobre los últimos 45' de Boca. ¿Coincidís con Pintita?



Sin embargo, Gago no ocultó su malestar con el arbitraje de Nicolás Ramírez. “Nos condicionó por tres amarillas en 20 minutos, en las cuales me pareció desde adentro del campo que no eran para amonestación”. Y agregó: “Intentamos contrarrestar todos los movimientos que podían hacer y nosotros tener circulación por adentro, tener control del partido. En el primer tiempo nos faltó un poco más de juego; cuando lo tuvimos, generamos situaciones. En el segundo sabíamos que íbamos a tener más velocidad y control del partido”.

Gago da indicaciones durante el River-Boca Manuel Cortina - LA NACION

Respecto del planteo táctico, Gago explicó que el esquema 5-3-2 y la elección de los titulares estuvo marcada por las bajas de Milton Giménez y Edinson Cavani, ambos lesionados. “Tratamos de jugar con la característica de Miguel (Merentiel), su posicionamiento. Al no tener a Giménez y Cavani para fijar a los dos centrales, sabíamos que teníamos que defender en una zona media y de ahí presionar el juego de ellos”, señaló. “Buscamos situaciones de mano a mano, como Blanco enfrentando al lateral de ellos para generar ataque por ese sector”.

La ausencia de Exequiel Zeballos desde el arranque fue otro de los temas de la conferencia. Consultado sobre por qué el Changuito no fue titular, Gago fue contundente: “Por la característica del jugador. Exequiel tiene más la tendencia a tirarse a una posición de banda e íbamos a perder el retroceso o el juego interno. Quería buscar los espacios en el segundo tiempo para aprovechar su velocidad y su uno contra uno”.

Boca no pudo ganarle el Superclásico a River y sufrió su tercera derrota en el certamen Marcos Brindicci - LA NACION

Era un partido que podía ser bisagra para Boca, pero fundamentalmente para Gago, que con este nuevo tropiezo lleva siete partidos sin poder ganarle a un equipo dirigido por Marcelo Gallardo, con un empate y seis derrotas. Los anteriores cruces contra el Muñeco fueron 1-4 y 0-2 con Aldosivi, 0-4, 2-2 y dos veces 1-2 con Racing. Y ya venía de ser cuestionado luego de la derrota ante Newell’s en Rosario por 1-0.

Con esta caída, Boca sumó un nuevo golpe en este año en el que ya se quedó sin competencias internacionales. Ahora, buscará terminar la etapa de grupos del Torneo Apertura en lo más alto de las posiciones de la Zona A para definir de local en los playoffs.

El desafío inmediato para Fernando Gago será levantar a un plantel golpeado, con varios jugadores entre algodones, para buscar la victoria el fin de semana próximo ante Tigre en la Bombonera. Y terminar primero en la general para poder definir los próximos cruces del torneo Apertura como local.

