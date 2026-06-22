Mundial 2026: qué dijo Scaloni sobre España, la emoción por Messi y lo que espera de Austria

DALLAS (enviado especial).- El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa en la previa del cruce contra Austria y analizó al rival de este lunes. Además, habló sobre el triunfo de España contra Arabia Saudita, el empate de Uruguay ante Cabo Verde, el cumpleaños de Lionel Messi y el aniversario del gol de Diego Maradona a los ingleses en México ’86.

El director técnico habló desde el estadio AT&T de Arlington, Dallas, sede del partido en el que la albiceleste enfrentará a Austria, y destacó al conjunto europeo como un “rival difícil con muy buenos jugadores que presiona bien”. “Es un equipo vertical. Ha hecho una gran clasificación. Será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso hará que el espectáculo sea mejor. Van a salir a buscarlo”, sostuvo.

Scaloni anticipó el cruce con Austria y dijo que la selección argentina podría modificar su estilo de juego Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En este sentido, también señaló que, al enfrentar a uno de los pesados del grupo J, la selección argentina podría modificar su estilo de juego este lunes y tener menos protagonismo. “Si hay un rival que está haciendo las cosas mejor, hay que atrincherarse y defender. No podes imponer tu juego. Cuando te hacen eso, el equipo tiene que estar pronto. Sino, se te complica. No siempre se puede ser dominador de la pelota, pero si podemos torcer el resultado”, explicó.

“Lo que se está viviendo en el Mundial es que no hay partido fácil. Está un poco jodido por dónde va la Copa del Mundo. Las estadísticas no están siendo las más confiables”, sentenció de cara al encuentro de la segunda fecha.

Por otro lado, a días de que Lionel Messi cumpla 39 años, Scaloni se emocionó y le deseó al capitán de la albiceleste que “sea feliz”. “Es el que imagino que queremos todos, ¿pensaban otra cosa? Haceme caso”, expresó.

a días de que Lionel Messi cumpla 39 años, Scaloni se emocionó y le deseó al capitán de la albiceleste que “sea feliz” Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A su vez, en el arranque de la conferencia, se refirió a cómo se tomó el plantel la circulación de una noticia falsa sobre la muerte del padre de Messi y afirmó: “¿Había que arrancar con eso? Estamos bien, estamos bien para afrontar el partido de mañana". Luego, sin profundizar, subrayó: “Creemos firmemente que el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones, compartirlas. Eso es lo que todos sentimos. Él también lo siente. No prefiero agregar más sobre este tema”.

Scaloni detalló, además, que el cuerpo técnico intenta ver todos los partidos del Mundial y declaró que, antes de la rueda de prensa, estaba viendo el cruce entre Uruguay y Cabo Verde, dos selecciones que podrían enfrentarse a la Argentina en 16avos. “Vas mirando situaciones y se aprenden cosas. Aparte nos gusta y concentrado no se puede hacer mucho más”, indicó.

el director técnico también analizó a otro posible rival de la selección argentina en 16avos y uno de los candidatos: España Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En esta línea, el director técnico también analizó a otro posible rival de la selección argentina en 16avos y uno de los candidatos: España. “Vimos el partido ante Arabia Saudita en el gimnasio del entrenamiento porque estábamos para viajar. No me sorprende que haya ganado. En el primer partido no mereció empatar, pero el fútbol tiene esas cosas, y, si hay que empatar, que sea de esa manera, con muchísimos tiros al arco. Me parece que está en buena salud, que ha demostrado que está bien y sin duda estará en la pelea final”, aseveró.

En otro tramo, el entrenador comentó, en el marco del aniversario 40 del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986 -que se cumple este lunes- cómo vivió ese momento: “Lo vi en la casa de mi abuela porque vivíamos todos ahí. No sé cuántos éramos. Teníamos un televisor muy chiquito. Estoy casi seguro de que estaba ahí. Fue emocionante. Disfrutémoslo porque lo vamos a ver por todos lados, y lloraremos un poquito también”.

Scaloni respondió al comentario de Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, sobre la Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Asimismo, Scaloni respondió al comentario de Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, sobre la Argentina, quien dijo que el conjunto albiceleste “no juega un fútbol de alta intensidad”. El DT campeón del mundo, en tanto, contestó: “Yo entendí perfectamente lo que dijo, fue de una buena manera. Fue un halago hacia nosotros, no una crítica”.