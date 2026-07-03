Qué dijo Scaloni sobre la repartición de goles en el plantel de Argentina y el rol que tendrá Messi ante Cabo Verde

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El entrenador de la selección analizó el duelo clave de esta tarde en pleno Mundial y anticipó cómo se moverá el equipo en caso de tener que ir a tiempo suplementario
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Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, brindó una conferencia de prensa en la antesala del duelo ante Cabo Verde y, ante la consulta sobre la posibilidad de que el encuentro se extienda a un tiempo suplementario y el rol determinante de Lionel Messi, prefirió la prudencia táctica.
“Si nos planteamos si se va el partido más largo, bueno, ya veremos. No tiene mucho sentido responderte ahora, si no sé cómo va a estar el partido. Con nosotros ha jugado de cualquier manera, así que imagino que estará, pero dependemos de cómo vaya el partido y cómo esté él”, señaló sobre el capitán.
Asimismo, descartó preocupación por la repartición de goles en el plantel, insistiendo en que el equipo genera situaciones constantes y que lo prioritario es el funcionamiento colectivo por sobre las estadísticas individuales.
Cómo llega Argentina al partido de este viernes
Respecto de la situación de la selección argentina en la previa del duelo decisivo con Cabo Verde, Scaloni expresó: “Estamos bien, lógicamente ilusionados, como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas.
“El margen ahora se achica. Es un encuentro que el que pierde se vuelve. Y bueno, lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento”, agregó.
Al ser consultado sobre el desempeño de Cabo Verde, equipo que mantiene su invicto en el torneo, el DT desglosó las capacidades tácticas del oponente: “Es un equipo que no ha perdido. Incluso en algunos partidos mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor sufrió un poco más, pero se defendió bien".
En relación a los jugadores, detalló: “Tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando de ver algún posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente”.
Respecto a la atmósfera que rodea al equipo argentino y la identificación de los hinchas, el director técnico enfatizó que el apoyo popular funciona como un impulso positivo más que como un condicionamiento: “Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión, al contrario, esperamos mañana”.
El calor, el otro rival
Para concluir, criticó la programación del partido en un horario de alta temperatura: “Sí, es verdad que es un poco contradictorio porque jugás a las 12 del mediodía techado y hoy mañana a las 6 de la tarde en Miami, que hay calor, humedad, se puede dar jugada a la noche”.
“Si mañana hace calor, el espectáculo lógicamente que no va a ser el mismo, pero los horarios son los que son y ya está”, concluyó el director técnico de la selección de cara al próximo partido de la selección.
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