Qué es el Boxing Day en Inglaterra y qué partidos se juegan este año

El tradicional Boxing Day de la Premier League tendrá este año un solo partido a raíz de la reforma del calendario que realizó la organización, decisión que motivó el descontento de los fanáticos ingleses más allá de la extensa explicación y la promesa de que en 2026 la oferta será más amplia.

El único partido que se desarrollará este viernes 26 de diciembre será Manchester United vs. Newcastle a las 17 (hora argentina) en Old Trafford. El encuentro, en el que será protagonista el argentino Lisandro Martínez y corresponderá a la fecha 18, se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Cronograma del Boxing Day 2025

Manchester United vs. Newcastle - Viernes 26 de diciembre a las 17.

La decisión de disputar un solo encuentro en el Boxing Day fue justificada por la reestructuración del calendario a raíz de la expansión de las competiciones europeas y los compromisos con las cadenas de televisión. “Esto nos plantea varios desafíos a la programación de la Premier League, lo que llevó a una revisión del calendario nacional antes de la temporada pasada, incluyendo cambios en la FA Cup”, explicó la liga inglesa en un comunicado.

La decisión implica que será el 26 de diciembre con menor cantidad de partidos en la máxima categoría inglesa desde 1982. En la edición pasada se jugaron ocho encuentros, mientras que la última vez que los diez partidos de la jornada coincidieron en esa fecha fue en 2015.

Lisandro Martínez, de Manchester United, será el único argentino en el Boxing Day 2025 @ManUtd_ID

La noticia, que se conoció a fines de octubre, generó sorpresa y críticas en el ambiente del fútbol inglés. Que sólo se dispute un partido implica un recorte sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. A modo de contraste, en 2014 —la última vez que el 26 de diciembre cayó en viernes, como este año— se disputaron los diez encuentros en una misma jornada.

Pese a las críticas, desde la organización aseguraron que el cambio será excepcional. “La Liga puede asegurar que la próxima temporada habrá más partidos de la Premier League el día de San Esteban, ya que cae en sábado”, afirmaron en el mismo comunicado. Se prevé, entonces, que el Boxing Day 2026 recupere su formato tradicional.

El Boxing Day es un día festivo de Gran Bretaña, que se festeja en la jornada posterior a cada Navidad, es decir, el 26 de diciembre. Durante esta jornada se promueve la realización de donaciones y regalos a las personas con menos recursos económicos, por eso su nombre, que traducido al español significa “Día de las Cajas”. En esta fecha, la Premier League, considerada por muchos como la mejor liga de fútbol del mundo, tiene habitualmente un calendario repleto de partidos con la participación de los equipos y jugadores más importantes, lo que será una excepción este año.

Se cree que el origen de este día festivo se remonta al siglo XIX, cuando se decidió que, en el caso de que la Navidad cayera un domingo, los trabajadores tendrían un día extra para descansar, festejar y disfrutar de su tiempo libre. Esto se convirtió en una tradición y pasó a formar parte del calendario de celebraciones británico. El primer partido que se jugó en esa fecha fue Sheffield contra Hallam, los clubes más viejos del mundo, en 1860, aunque la tradición comenzó a construirse a partir del encuentro entre Preston North End y West Bromwich Albion en la temporada 1888-89.

Las mayores goleadas de la historia del Boxing Day