Tottenham anunció a Roberto de Zerbi como nuevo director técnico

Roberto De Zerbi fue anunciado como nuevo entrenador de Tottenham en la temporada el martes, en un momento dramático del equipo de Londres, comprometido en la tabla de posiciones de la Premier League y muy cerca de los puestos de descenso.

Tottenham, vigente campeón de la Europa League y presente de manera ininterrumpida en la máxima categoría de Inglaterra desde 1978, está un punto por encima de la zona de descenso en la Liga Premier, con siete partidos por disputar.

De Zerbi reemplaza a Igor Tudor, quien fue despedido el domingo tras 44 días como entrenador interino. De Zerbi dejó Olympique de Marsella en febrero y anteriormente trabajó en la Liga Premier como entrenador de Brighton. El italiano firmó un “contrato a largo plazo”, informó el club donde juega el argentino Cristian Cuti Romero.

“Nuestra prioridad a corto plazo es escalar posiciones en la tabla de la Liga Premier, y ese será el enfoque total hasta el pitido final del último partido de la temporada”, afirmó De Zerbi en el anuncio.

Tottenham no lo especificó, pero medios británicos informaron que el contrato es por cinco años y no incluye una cláusula por descenso.

Roberto de Zerbi conoce bien la Premier League, donde trabajó como entrenador de Brighton Adam Davy - PA Wire

“Roberto era nuestro objetivo número uno para el verano y estamos muy contentos de poder traerlo ahora”, añadió el director deportivo de los Spurs, Johan Lange.

Un foco de conflicto

Durante su etapa en el Marsella, De Zerbi entrenó al exdelantero del Manchester United Mason Greenwood, quien fue acusado en octubre de 2022 de intento de violación, conducta controladora y coercitiva, y agresión, después de que se publicaran imágenes y videos en internet.

Los fiscales británicos retiraron los cargos en febrero de 2023 debido a una “combinación de la retirada de testigos clave” y a que “no había una perspectiva realista de condena”.

De Zerbi dijo que Greenwood era un “buen tipo” que “pagó caro por lo que pasó”. Women of the Lane, un grupo de aficionadas vinculado a Tottenham, cuestionó el “criterio y liderazgo” de De Zerbi por la manera en que “defendió públicamente a Mason Greenwood de un modo que minimiza la gravedad de la violencia masculina contra mujeres y niñas” y sostuvo que “no es un nombramiento que Tottenham Hotspur deba hacer”.

Roberto de Zerbi y Mason Greenwood, en Olympique de Marsella

Proud Lilywhites, el grupo de aficionados LGBTQI de Tottenham, también se había opuesto a la llegada de De Zerbi. Señaló que la decisión de nombrar a un entrenador “no se trata solo de resultados o del estilo de juego. Se trata de valores, identidad y del tipo de personas que elegimos para que nos representen”.

El grupo manifestó: “Cuando alguien en esa posición defiende públicamente a un jugador como Mason Greenwood y lo plantea de una manera que minimiza la gravedad de lo ocurrido, importa, no solo de forma aislada, sino por lo que indica”.

Tottenham, en serios problemas

De Zerbi, un entrenador conocido por un estilo de fútbol ofensivo, de alto riesgo y complejo, es otro nombramiento audaz de Tottenham, con la permanencia del equipo en la máxima categoría en juego.

Es un estratega muy respetado -con un desempeño notable en el Sassuolo en Italia y luego en el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk, al que dejó en 2022 tras la invasión de Rusia-, pero también se le conoce por tener un temperamento explosivo.

De Zerbi es un entrenador conocido por un estilo de fútbol ofensivo, de alto riesgo y complejo

De Zerbi asume en un club que es uno de los más grandes de Inglaterra y que alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones esta temporada, al perder en una eliminatoria a doble partido ante el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el rendimiento de Tottenham en la Premier League ha sido pésimo durante las dos últimas temporadas. En la campaña 2024-25, los Spurs terminaron en el 17mo puesto -uno por encima de la zona de descenso-, aunque eso se debió en parte a que se concentraron en la Europa League mientras avanzaban hacia el título.

Esta temporada, Tottenham no ha ganado un partido de liga en 2026 y viene de una derrota 3-0 en casa ante el rival por el descenso Nottingham Forest antes del parón internacional.

Thomas Frank comenzó la temporada como entrenador de Tottenham antes de ser despedido el 11 de febrero. Su reemplazo, Tudor, duró apenas siete partidos -perdió cinco- antes de perder el puesto el domingo, poniendo fin a su pesadillesco mes y medio al mando.

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