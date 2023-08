escuchar

Lionel Messi no tiene descanso en Estados Unidos. Luego de coronarse campeón con Inter Miami de la Leagues Cup 2023 al derrotar en la final a Nashville por penales y obtener el título número 43 en su carrera, el equipo que capitanea volverá a jugar esta semana un partido definitorio como lo será la semifinal de la US Open Cup 2023 contra Cincinnati por un lugar en el duelo decisivo. El encuentro está programado para este miércoles a las 20 (hora argentina) en el TQL Stadium y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online a través de TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play además de Apple TV+.

En las últimas horas el entrenador Gerardo Martino confirmó que será titular, más allá de la acumulación de minutos que acarrea desde que llegó a la franquicia el 21 de julio: “Jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar”. Con él como capitán más las presencias de Sergio Busquets, Jordi Alba y, probablemente, Tomás Avilés y Facundo Farías, el elenco de Miami buscará acceder a su segunda final en escasos días y en la antesala de la reanudación de la Major League Soccer (MLS).

Gerardo Martino confirmó que Lionel Messi será titular en el próximo partido de Inter Miami KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La presencia del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 es clave para las aspiraciones de su equipo y lo demostró en la Leagues Cup, donde en siete partidos convirtió 10 goles y ya es el tercer máximo anotador de la historia de la joven franquicia. Por encima tiene solamente a su compañero Leonardo Campana (16) y a su compatriota Gonzalo Higuaín (29), a quien proyecta superar en el corto plazo.

Inter llegó a esta instancia tras ganar cinco duelos. En la tercera ronda, donde comenzó a participar, se impuso 1 a 0 a Miami; en la siguiente doblegó 3 a 1 a South Georgia Tormenta; luego a Charleston 1 a 0; en octavos de final a Nashville 1 a 0; y en cuartos a Birmingham Legion 1 a 0. En frente tendrá al, hasta el momento, mejor equipo de la MLS el cual lidera la Conferencia Este con 51 puntos producto de 15 victorias, seis empates y apenas tres derrotas. En la misma zona la franquicia que lidera deportivamente David Beckham marcha última con 18 unidades.

El historial está a favor de Inter Miami, que ganó cuatro de los siete duelos entre sí. Cincinnati se impuso en dos e igualaron en una ocasión. La última vez que se enfrentaron fue a principios de enero de este año con victoria para los de Ohio 1 a 0. Quien se imponga en la semifinal de la US Open Cup, un torneo centenario del que participan todos los equipos afiliados a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer), disputará la definición contra Houston o Salt Lake, que se cruzarán luego en el Shell Energy Stadium.

Fixture de Inter Miami

Cincinnati vs. Inter Miami - Miércoles 23 de agosto a las 20 (semifinal de la US Open Cup).

New York Red Bull vs. Inter Miami - Sábado 26 de agosto a las 20.30 (MLS).

Inter Miami vs. Nashville - Miércoles 30 de agosto a las 20.30 (MLS).

Los Ángeles FC vs. Inter Miami - Domingo 3 de septiembre a las 23.30 (MLS).

Inter Miami vs. Sporting CK - Sábado 9 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Atlanta United vs. Inter Miami - Sábado 16 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Inter Miami vs. Toronto - Jueves 20 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Orlando City vs. Miami - Domingo 24 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Inter Miami vs. NYC FC - Sábado 30 de septiembre a las 20.30 (MLS).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.