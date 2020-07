Mario Pergolini y Jorge Ameal, junto con el director técnico Miguel Russo

Franco Tossi 30 de julio de 2020

Este jueves se produjo una controversia grande en el Mundo Boca luego de la aparición de frases de Miguel Ángel Russo y la necesidad del club de salir a aclarar que las mismas no eran actuales. Lo llamativo es que las declaraciones del entrenador fueron emitidas por la propia institución.

El día comenzaba y los medios ya habían empezado a replicar las palabras que Russo había brindado en el lanzamiento de la Revista Digital Boca. "Es una situación inédita, de incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas del Gobierno. No hay nada más importante que la salud y de eso puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó", fue una de las expresiones que paralizó, incluso, a los hinchas. Sin embargo, la continuidad de sus palabras le fueron dando forma a un ruido muy fuerte: "El fútbol volverá cuando corresponda. Hay otras prioridades".

¿En qué contexto? En Brandsen 805 intentan día a día presionar a AFA para que, a la hora del diálogo con el Gobierno Nacional, consiga el inmediato retorno a los entrenamientos debido a que el 17 de septiembre es la fecha -por ahora inamovible- que puso Conmebol para que los equipos argentinos retomen la Copa Libertadores. También, a que en el cuerpo técnico creen que necesitan entre 45 y 60 días de trabajo grupal en el predio de Ezeiza.

Pasado el mediodía, llegó el anuncio oficial de la novedosa vía de comunicación desde Twitter. Sin embargo, la noticia contuvo otros párrafos con una aclaración fundamental: "La nota a Miguel Russo fue realizada meses atrás y dejó en claro que la prioridad de todo Boca siempre fue la salud y el respeto a todas las medidas de cuarentena", fue el inicio de un asterisco que finalizó con el pensamiento actual: "Ahora, teniendo fecha de regreso a la competencia oficial, el cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos bajo todos los protocolos que se requieran".

¿Qué fue lo que pasó? El entrenador, de 64 años, sigue guardado en Rosario a la espera de las novedades y sin atender públicamente a nadie. Entonces, efectivamente, las palabras que tanto eco hicieron estaban desactualizadas. O, mejor dicho, se habían producido tal cual desde la boca de Miguel, pero hacía ya varios meses atrás. De hecho, algunas de las sentencias fueron sacadas de la entrevista que hizo en abril junto a los hinchas, en la modalidad que el club de la Ribera adoptó en la cuarentena y publica los viernes en su canal de YouTube, y de otras notas que realizó por aquella época: "Teníamos material guardado en el Departamento de Prensa y lo utilizamos", explica gente que estuvo encargada de producirla.

Una entrevista realizada a Russo hace meses por un propio medio del club encendió el debate Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La revista se terminó de realizar hace un mes, aunque contuvo pequeños retoques en ciertas páginas que precisaban un tono más reciente. Sin embargo, lo más importante se pasó por alto. Por eso, las sensaciones en la entidad boquense varían. Algunos le quitan importancia y creen que los medios hicieron una historieta de una simple aclaración. Otros, ponen por delante el valor que le dan al esfuerzo de toda esa gente que trabajó de manera profesional o aquellos que lo hicieron ad honórem: "Están evualuando eso en vez de la calidad periodística que contuvo la revista. No pasó nada. Los contenidos se irán mejorando y a medida que podamos volver al club, las cosas van a salir mejor". Y otros, directamente se agarran la cabeza y reconocen que fue un gran error: "No podemos creer cómo nos equivocamos".

Y es que las responsabilidades son compartidas, no sólo del grupo de personas que están a cargo de este tipo de labores. Porque, según pudo averiguar LA NACIÓN, el material final pasó por infinidad de filtros para conseguir la aprobación. Incluso, lo observó el presidente Jorge Amor Ameal y hasta Mario Pergolini, un experto en los medios de comunicación. Además, el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, también lo tuvo frente a sus ojos. Absolutamente nadie en el club notó la gran diferencia que existía entre las frases y el panorama actual, que conlleva reuniones, incertidumbre, necesidades y presiones: "Tuvimos que salir a aclarar porque, con las frases, estábamos comunicando otra postura que no coincide con la actual", explica una de las fuentes. "También nos afectó el hecho de que estamos en una pandemia y la realidad es que las cosas cambian constantemente", agregó otra.

Miguel Ángel Russo actualmente continúa en Rosario Crédito: Fernando Massobrio

Incluso, según pudo saber este diario, el reproche interno también se produce después de que Carlos Tevez saliera públicamente a dar su visión de las cosas, algo que en Boca no cayó bien: "No es momento de volver, hay gente que se está muriendo. No podemos salir de esa realidad. Si Boca me dice que hay que presentarse, vuelvo a Buenos Aires para estar ahí", sentenció el Apache el martes, en diálogo con América. Las opiniones son similares, en contextos diferentes. Sin embargo, el combo formado por las frases del capitán y las del técnico fue inevitable y generó un revuelo que los directivos, lógicamente, no pretendían.

La idea de la revista digital fue de Ameal, aunque la pandemia de coronavirus no activó las ganas del presidente de llevar adelante una nueva forma de conectarse con los fanáticos: ya asumido como mandamás, tenía todo planificado.