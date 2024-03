Escuchar

Boca Juniors no levanta vuelo. La derrota 1 a 0 contra Unión en Santa Fe de este miércoles, luego del esperanzador triunfo ante Belgrano 3 a 2 en la Bombonera con un triplete de Edinson Cavani, le dio un baño de realidad a un equipo que tiene pocos argumentos futbolísticos y no encuentra el rumbo a pesar del esfuerzo del DT Diego Martínez por darle una identidad. La actualidad indica que el xeneize no está en puestos de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 y tiene por delante cinco encuentros muy complejos porque enfrentará a clubes que están por encima en el grupo B y otros con los que tiene una rivalidad importante.

Boca marcha sexto en la zona con 13 puntos producto de tres victorias, cuatro igualdades y dos derrotas. Anotó 10 goles -Cavani y Miguel Merentiel hicieron tres cada uno- y recibió siete. Teniendo en cuenta que la novena fecha del torneo concluye este jueves y hay equipos que deben jugar, puede caer hasta el octavo lugar. Ello sucederá si Newell’s no pierde con Tigre en Rosario y Defensa y Justicia le gana a Belgrano en Córdoba.

Los cuatro mejores del grupo B clasificarán a la primera instancia de eliminación directa y se cruzarán con los cuatro líderes del A. En ese contexto, el xeneize necesita hilvanar victorias en sus próximos compromisos para no quedar afuera prematuramente del primer certamen de la temporada 2024. Y los rivales que tendrá en frente son, en su mayoría, elencos que atraviesan un buen momento, que mostraron un mejor juego y hacen valer sus localías.

El próximo partido de los dirigidos por Diego Martínez será contra Racing en la Bombonera. Luego, visitará a Estudiantes de La Plata, escolta de la tabla de posiciones, y tendrá el clásico contra San Lorenzo, único equipo con el que está abajo en el historial. En el cierre del fixture, viajará a Rosario a chocar contra Newell’s en el Parque Independencia y, por último, recibirá a un Godoy Cruz que domina el grupo y, muy posiblemente, afronte ese partido clasificado entre los mejores ocho.

Fixture de Boca en el grupo B

Vs. Racing (L) - Domingo 10 de marzo a las 21.30 en la Bombonera.

Vs. Estudiantes de La Plata (V) - Domingo 17 de marzo a las 21 en el estadio Uno.

Vs. San Lorenzo (L) - Fecha a definir en la Bombonera.

Vs. Newell’s (V) - Fecha a definir en el estadio Marcelo Bielsa.

Vs. Godoy Cruz (L) - Fecha a definir en la Bombonera.

La Copa de la Liga Profesional 2024 es el primer torneo en el que participa Boca en una temporada en la que afrontará tres. Luego incursionará en la Copa Sudamericana y la Liga Profesional. En caso de coronarse en alguno de los torneos, podrá disputar copas para sumar más estrellas en un año donde su gran obsesión, la Copa Libertadores, la mirará desde afuera más allá de que fue finalista en 2023 y perdió ante Fluminense.