¿Qué pasa con Anselmino? De Boca a Europa: el contraste de los millones, los elogios y muchos desgarros

Pocas son las cosas de la Bundesliga que atraen al ojo argentino. En un campeonato alemán que suele dominar Bayern Munich de principio a fin, los futbolistas nacionales están fuera del gigante y son escasos, con Exequiel Palacios, “Equi” Fernández y Alejo Sarco en Bayer Leverkusen, Nicolás Capaldo en Hamburgo y Julián Malatini en Werder Bremen. Ahora bien, el mayor interrogante suele estar posado sobre el estado de Aaron Anselmino, el joven zaguero de 20 años que en 2024 alimentó las arcas de Boca con su venta a Chelsea, de Inglaterra, por US$ 21.000.000.

Ya cumplió un año en Europa, pero desde que fue cedido a Borussia Dortmund las lesiones volvieron a invadir su estadía, tal como le sucedió en el tramo previo a partir rumbo al Viejo Continente y durante los primeros meses en Londres. ¿Cuántos partidos disputó, cuántos se perdió y qué puntos considera clave su entorno para una etapa que le impide asentarse en la elite?

El último encuentro que jugó para Dortmund, el 10 de diciembre pasado, debiendo salir en el tramo final del encuentro de Champions: tras más de un mes, este viernes volvió a entrenarse con el grupo. Sebastian Widmann - UEFA - UEFA

Está a la vista que los objetivos proyectados no están siendo cumplidos como deseaban desde todas las partes, principalmente el jugador, pero también es cierto que el pampeano está subido a una montaña rusa de un color muy diferente al que le dio forma a las excursiones del pasado. Aquella que no era tan vertiginosa y le permitía soñar desde lo más bajo de la tierra, cuando todo marchaba al debido tiempo, entre jóvenes.

Durante su formación en Boca pasó por una lesión de ligamento interno de una rodilla, pero nunca experimentó una muscular. En la reserva no jugó un gran colchón de partidos ya que en uno de los primeros fue visto por Jorge Almirón, el entrenador de la primera en 2023 que ante la sorpresa por su talento no titubeó en integrarlo al plantel mayor.

Enseguida, su debut, a los 18, con el alarido instantáneo de la Bombonera en su primera intervención: el engaño a Pedro de la Vega, exLanús, para gambetearlo y salir jugando. El técnico se desvivió por él: “Es un chiquito que realmente lo hizo muy bien, parecía tener 200 partidos. Entrar a la cancha de Boca y jugar cómo jugó... Ufff, no es fácil”. Y además estaba el contexto que jugaba a su favor: eran tiempos en donde los defensores centrales de Boca no hacían pie.

Así se había presentado en Boca

“De pronto, ese chico pasó a valer 20 millones”, le resumen a LA NACION desde la cercanía al defensor. Y agregan: “No suele exteriorizar si lo que pagaron por él le resulta una carga, pero seguro que hay un proceso interno”. No parece ser una casualidad que, justamente, los desgarros sean recurrentes en él, primero, desde que empezó a llevarse los flashes locales y, luego, tras las primeras charlas con Chelsea y la posterior confirmación del traspaso.

De jamás experimentarlos pasó a sufrir tres en una ráfaga: no pudo terminar el partido en el que marcó su primer gol como profesional (a Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana), se resintió en un entrenamiento y, dos meses después, regresó para defender un triunfo ante Vélez en el adicional, minutos en los que sintió una nueva ruptura de fibras musculares: se fue desconsolado en medio de la alegría general.

🚨 Aaron Anselmino se retiró LLORANDO de la cancha. Se lesionó de nuevo pic.twitter.com/BfbyFWX6HM — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 15, 2024

Aunque los ingleses se mostraron algo reacios a dejarlo un año más en el Xeneize (la preferencia europea es que se instalen allí desde el inicio de la temporada y no a fin de año, en la mitad), finalmente aceptaron, pero cortaron el préstamo sobre el cierre de 2024, entre otras cosas, tras ver que en noviembre Anselmino volvió a sufrir otro desgarro que le puso fin anticipado a su año. Los Blues quisieron observarlo, estudiarlo, cuidarlo y recuperarlo de cerca.

Su proyección no condice con las amargas vivencias que arrastra. Oriundo de Bernardo Larroudé, ni siquiera tuvo un proceso de selección en el lomo. “De la nada a todo. A Aaron le pasó todo junto, muy de golpe para un chico de 18 a 20 años”, titulan su recorrido y actualidad desde su círculo ante este diario. “Sus lesiones tienen varios factores: el contexto, el cambio de alimentación, la conciencia de su momento, creer que puede jugar rápidamente y, el primero, el económico: ganaba un peso, apareció Chelsea y pasó a ganar mil”, explican.

Tampoco formó parte de un proceso de selección argentina y cuando Diego Placente lo convocó para jugar el último Sudamericano Sub 20, Chelsea ejecutó la repesca y se negó a prestarlo. AFA

Llegó a Stamford Bridge sabiendo que tendría poco lugar pese a las primeras visiones del ya cesanteado Enzo Maresca: “Es otro talento, otro buen jugador. Hay que darle tiempo y ayudarlo a adaptarse”. Pronto fue testigo de la falencia física, ya que se desgarraría a un mes de desembarcar producto de la intensidad diaria. Recién para el Mundial de Clubes, un trimestre después, estaría a disposición real del italiano tras perderse 17 partidos. Debutó en Chelsea, pero fue apenas un ligero mimo: ingresó para los dos minutos finales del suplementario exitoso ante Benfica, de Portugal, en los octavos de final.

Al punto de que sus sensaciones públicas fueron inmediatas y frontales, luego de charlas con Maresca: “Mi idea es sumar minutos en otro lado, sería bueno para crecer. Me va a servir a mí y también al club. Con el DT vemos que hay muchos jugadores en el puesto”. Además de su gran lesión inicial, hubo 19 compromisos en los que fue suplente o directamente no citado.

Dos minutos del suplementario ante Benfica, en el Mundial de Clubes, la única vez que vistió la camiseta de Chelsea tras un desgarro que lo marginó tres meses: cederlo era parte de la adaptación que pretenden para el pampeano. Jared C. Tilton - FIFA - FIFA

Lo mejor de esos meses no fue el privilegio de levantar el título de campeón del mundo de clubes: al ser otro nivel, también hubo que rodearlo de un gran equipo de trabajo que incluye psicólogo, coaching, traductora, scoutings (que analizan sus partidos) y, entre otros profesionales, una nutricionista que le dio otros hábitos alimenticios que aportan a su nueva vida. Esa revolución hace a la cabeza y al proceso de un físico que, en el medio, sigue precisando tiempos fuera de las canchas. Vaya paradoja, hoy Chelsea en la zona del campo que más sufre es en la zaga central, entre lesiones importantes y actuaciones de futbolistas que no responden acertadamente a la exigencia.

En agosto pasado apareció Borussia Dortmund para cobijarlo a préstamo, pero la situación es similar. Por un lado, una experiencia algo más satisfactoria por el hecho de haber jugado nueve encuentros y siete como titular (en cuatro completó los 90 minutos). También, por un llamativo cariño alemán: cada cruce del pampeano es un alarido casi unánime del estadio Signal Iduna Park, que pareciera entender que el chico puede cumplir las expectativas que existen sobre las formas de un argentino, en tiempos de la tercera estrella mundial. Y, sobre todo, por el patrón que se repite en cada lugar y mantiene latente su promesa: el tremendo elogio de su entrenador, Niko Kovac, tras su estreno.

DEBUT A LA ALTURA: Aarón Anselmino se retiró de la cancha OVACIONADO en su primer partido con la camiseta del Borussia Dortmund.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/spZOAuVYHx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

“Estuvo sensacional. Al no traer constancia, pueden aparecer calambres después de 70 o 75 minutos que se resolverán una vez que encuentre su ritmo. Dejó la impresión de tener mucha serenidad y confianza, ser muy fuerte en los duelos. Es top. Fue una actuación magnífica después de sólo una semana con nosotros. Mi español es malo y su inglés, aceptable. Aun así lo hizo bien: hemos hecho un gran fichaje”, lo elogió en una primera jornada en la que el público se puso de pie para aplaudirlo.

Incluso, marcó su primer gol en el continente para ganarle un duelo complicado a Bayer Leverkusen como visitante. Sin embargo, otra vez las ausencias superan a la acción: dos desgarros (de septiembre a octubre y uno reciente de diciembre a este enero) lo alejaron, por ahora, de 12 juegos. Asimismo, otros cuatro los observó entre los relevos. Por eso, Chelsea y su nuevo técnico, Liam Rosenior, prefirieron no hacer uso de la opción de repesca hace semanas: creen que en Alemania está bien y, una vez recuperado, retomará el ritmo que las partes buscan.

"Es tremendo el cariño. Cayó bien", siguen incrédulos en su entorno por cómo los fanáticos de Dortmund celebran cada cruce o barrida del argentino. Alexandre Simoes - Borussia Dortmund

¿Qué significa 2026 para Anselmino? El deseo que se impone de poder jugar más seguido tiene su partida en la búsqueda de profundizar la parte física, mental, psicológica y alimentaria. Ocuparse dentro y fuera de la cancha. Luego, que su lugar lo marque el destino, ya que no hay una preferencia al día de hoy: “Chelsea es Premier League y Dortmund es Dortmund”, sintetizan sobre los dos grandes. La buena noticia es que, justamente, el año arrancó bien: el viernes volvió a entrenarse a la par del grupo teutón.

“No puedo esperar a verlo de regreso”

🇦🇷📸 𝐀𝐍𝐒𝐄𝐋𝐌𝐈𝐍𝐎 (𝟐𝟎) is back on the training pitch while he recovers from injury



Can’t wait so see him back. pic.twitter.com/mG8G8Bha9Y — Rising Stars XI (@RisingStarXI) January 17, 2026

“Va a ser jugador de selección”, pronosticó Juan Román Riquelme, presidente de Boca, alguien que suele ser muy cauto con los juveniles, sobre todo con quienes se marchan pronto del club ante el primer llamado de Europa. “Nunca me lo dijo, pero es un orgullo que hay que tomar y trabajarlo”, respondió al tiempo Aaron Anselmino, que va detrás de esa misión en este nuevo año.

En Boca jugó 23 partidos (18 de ellos como titular y 15 los disputó de manera completa) y convirtió dos goles. Pero más allá de los números, la mejor sensación que había generado en los hinchas era su proyección y su elegancia hasta para controlar la pelota, como también la personalidad para disputar los primeros minutos en una Bombonera exigente. Pero Europa lo obliga una superación en todo sentido. Y en eso anda Aaron Anselmino. Condiciones tiene, ahora necesita volver a ser noticia por volver a jugar con continuidad.