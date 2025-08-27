Aaron Anselmino fue presentado en Borussia Dortmund tras tener pocos minutos en Chelsea

Un salto importante y con la idea de tener continuidad. Sin demasiado espacio en Chelsea, Aaron Anselmino, el juvenil que irrumpió en la primera división de Boca, seguirá su carrera en la Bundesliga, ya que Borussia Dortmund acordó con el club inglés un préstamo por el zaguero argentino para que se sume de inmediato al plantel que conduce Nico Kovac.

Dortmund primero le pagó 20 millones de euros a Chelsea para el regreso de Carney Chukwuemeka y ante las urgencias por lesiones recurrió nuevamente al club londinense para contratar a Anselmino. El central argentino, por el que el Chelsea pagó 18 millones de dólares a Boca en 2024, se sumará al plantel alemán para reforzar una zaga central muy golpeada, ya que Emre Can, que está con molestias musculares, se perdió la primera jornada de la Bundesliga por lesión y Nico Schlotterbeck y Niklas Süle estarán sin actividad hasta octubre próximo.

¿Qué haces, che? 🇦🇷 👋



Welcome to Dortmund, Aarón Anselmino. pic.twitter.com/GPS88gIRdC — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 27, 2025

“Debido a las lesiones nos vimos obligados a hacer ajustes en la defensa. Aaron Anselmino ha adquirido experiencia en primera división y tiene un gran potencial. No fue casualidad que Chelsea le firmara un contrato a muy largo plazo”, dijo Lars Ricken, director ejecutivo del Borussia Dortmund.

Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund, agregó: “Es una excelente solución en nuestra situación actual. Un jugador talentoso que ha demostrado su calidad desde muy joven en estadios muy importantes. Lo integraremos rápidamente porque lo necesitamos de inmediato”.

Anselmino usará la camiseta número 28 y podría debutar este mismo fin de semana contra el Union Berlin: “Tengo muchas ganas de jugar en el Borussia Dortmund. Daré lo mejor de mí para triunfar con este gran club y su fantástica afición”.

Anselmino casi no jugó con Chelsea. Apenas sumó 2 minutos en el cruce de los octavos de final del Mundial de Clubes ante Benfica, y otros 62′ con el equipo Sub 21 del club inglés. Anteriormente, en Boca, había llegado a disputar 23 encuentros, en los que convirtió 2 goles.

Aaron Anselmino en apenas 23 partidos despertó la atención de Chelsea LA NACION/Marcelo Manera

La idea del argentino es encontrar continuidad en el Dortmund, que ya tuvo su estreno en la Bundesliga 2025/26 el sábado último en el empate 3-3 como visitante frente al St. Pauli. Además de las competencias locales, esta temporada el equipo alemán también disputará la Champions League.

El antecedente inmediato de un ex Boca en Borussia Dortmund es Leonardo Balerdi, hoy figura destacada en Olympique de Marsella, y también zaguero central. Aunque a diferencia de Anselmino, Balerdi fue comprado por el Dortmund directamente a Boca: en 2019, el club alemán lo pagó 15 millones de euros. Sin embargo, tuvo poca participación en la Bundesliga, solo ocho encuentros disputados, antes de emigrar al fútbol francés.

Otros argentinos que vistieron la camiseta del Dortmund en el pasado: Lucas Barrios (2009-2012), Diego Klimowicz (2007-2009), Juan Fernández (2002-2004) y Leonardo Rodríguez (1994).

Su desembarco en Boca

Aaron Anselmino, que es oriundo de Bernardo de Larroudé, una pequeña localidad de la provincia de La Pampa limítrofe con la de Buenos Aires, siempre anduvo con la pelota debajo del brazo, él quería jugar. Fue Juventud de Banderaló, una localidad cercana a su Larroudé natal -una a cada lado del límite entre ambas provincias-, el club donde comenzó a gastar las primeras zapatillas de tanto patear y patear.

Su talento fue creciendo, por eso más tarde pasó a Sportivo Realicó y allí participó del torneo “Sueño Celeste”, que organizó Atlético de Rafaela en agosto de 2013. Ese fue un punto de inflexión para él porque despertó el interés de una reclutador de Boca. Anselmino jugó ese torneo relámpago como volante y fue el que más atención llamó, con apenas 8 años.

👋 Borussia Dortmund hat in Aaron Anselmino einen argentinischen U20-Nationalspieler vom FC Chelsea ausgeliehen. Die Leihe des 20-Jährigen ist befristet bis zum 30. Juni 2026.



Alle Infos: https://t.co/LCrHhw7vRh pic.twitter.com/e11qWvUEbE — Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2025

El cazatalentos xeneize Diego Mazzilli se acercó a la familia Anselmino y fue fichado por el club a principios de 2014. Se alojó en la casa de unos familiares en San Justo, cerca del ex predio de La Candela. Por entonces jugó la Liga Metropolitana (a esa edad todavía no compiten en AFA) y regresaba a Larroudé. Cuando tuvo edad de novena (12/13 años) el ex coordinador de inferiores Claudio Vivas lo llevó a la pensión en Casa Amarilla. En esa etapa adquirió su puesto de defensor central, ya que fue Luis Lúquez quien lo puso en esa posición y descubrió que su potencial allí era muy alto.

Con 1,86 metro de altura y un porte físico importante el zaguero diestro, diez días antes de debutar en primera división compartió la zaga en un partido de Reserva ante Arsenal con Marcos Rojos, ya que el ex capitán xeneize estaba sumando minutos tras la rotura de ligamento cruzado que había sufrido. En esa jornada fue visto por Jorge Almirón y a los pocos días lo sumó a algunos entrenamientos del plantel profesional.

Rápido, fuerte, criterioso en cada decisión, describieron al pampeano quienes vieron su recorrido en las juveniles del club. Tras el debut ante Lanús -el 10 de junio de 2023-, el propio Almirón se desvivió en elogios durante la conferencia de prensa, luego del 1-1 agónico por el gol de Darío Benedetto. “Le tocó debutar a un chiquito que lo hizo realmente muy bien. Parecía que tenía 200 partidos encima. Entrar a la cancha de Boca y jugar cómo jugó, la verdad es que no es fácil”, destacó la personalidad del debutante. “lo vi en algún entrenamiento porque, a veces, suben a jugar con nosotros. Ahí vi que hizo algunas jugadas. Después lo vi haciendo la dupla con Rojo y me sorprendió. Lo que hizo hoy fue lo normal en él, más allá de la juventud que tiene”, prolongó el halago.

Aaron Anselmino se va a préstamo al Borussia Dortmund por lo que queda de la temporada.



¡Mucha suerte , Aaron! 👊 pic.twitter.com/52X8QBI5Ta — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 27, 2025

“Es bueno técnicamente, es rápido, tiene buen pase. Hay muchas condiciones en él, pero necesita tiempo. Lo noto un chico muy sano, bastante correcto y creo que tiene un gran futuro”, amplió Almirón sobre el primer juvenil que hizo debutar en su paso por el club.

Disputó torneos juveniles a nivel regional y también internacionales como en Rusia, Japón y Bolivia, donde en 2022 fue el capitán del equipo a cargo de Matías Donnet que le ganó la final de la Copa Evo a River. Anselmino se transformó en un chasquido en una de las piezas importantes para Diego Martínez, no sólo como recambio, sino que uno de los futbolistas que pueda darle soluciones y quizá hasta adueñarse de un lugar que en Boca desde hace años no encuentra tanta respuestas.