Su recuerdo es imborrable para los hinchas de River . A pesar de un Franco Armani dominante en el arco del conjunto de Núñez, la figura de Marcelo Barovero es muy fuerte para el hincha millonario. Sólo cuatro años duró el romance, pero fue con su presencia defendiendo el arco del equipo de Marcelo Gallardo comenzó a escribirse la etapa más gloriosa del club. Entonces, cuando se lo consulta por un retorno al Monumental, su palabra toma potencia y mucho más si reconoce que podría hacerlo, aunque claro, con algunas condiciones.

Barovero, que desde hace un tiempo es el arquero de Rayados de Monterrey, explicó qué chances tiene de regresar a River. "Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club", dijo en una charla con Radio del Plata.

A los 36 años, Barovero, que está dentro de la lista de futbolistas quiere retener Rayados en junio próximo, sabe que no puede dar ventajas a la hora de pensar en un equipo como River y ahí puede estar la clave de su retorno: "Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa".

Su paso por el conjunto de Núñez es un recuerdo imborrable para Barovero: "Voy a estar siempre agradecido por haber tenido la suerte de integrar ese grupo magnifico que reinició una etapa del club. Siempre se vuelve a algún partido de River en la memoria del hincha y eso genera nostalgia. Es algo impagable e increíble haber sido parte de la historia de la institución y que las cosas queden grabadas. Tengo bien claro que el tiempo que estuve lo viví, lo disfruté y estuve a la altura", agregó.

Cada entrenador que tuvo en su carrera lo marcó de una manera particular, por eso valoró a los tres técnicos más significativos para el arquero que comenzó su carrera en Rafaela: "A Gallardo (Marcelo) lo pongo en el podio de los mejores entrenadores junto con Ramón Díaz y Ricardo Gareca".