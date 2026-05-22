Boca vs. Universidad Católica: cuándo se juega el partido de la Copa Libertadores 2026

Boca se juega su última ficha para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 el próximo jueves 28 de mayo. A partir de las 21.30 (horario argentino) recibirá a Universidad Católica en la Bombonera con un objetivo ineludible: ganar para pasar. Si no lo consigue, quedará eliminado y disputará un playoff de la Copa Sudamericana frente a un equipo que finalice en el segundo lugar de su zona de ese certamen que continuará jugando en caso de imponerse. Todos los detalles están en canchallena.com.

En la última fecha, además del encuentro entre el xeneize y la Franja, también se enfrentan en simultáneo Cruzeiro y Barcelona, los otros integrantes del grupo. Argentinos, chilenos y brasileños se disputarán mano a mano los dos cupos para la primera instancia de eliminación directa, ya que los ecuatorianos quedaron afuera una jornada antes de que finalice la etapa de grupos.

Boca debe ganarle a Universidad Católica en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 Gonzalo Colini - La Nación

En la previa de la jornada definitoria, Universidad Católica lidera la zona D con 10 puntos seguido de Cruzeiro con ocho, Boca con siete y Barcelona con tres. Si el xeneize empata con la U. Católica y el Ídolo del Astillero le gana a la Bestia Negra, el equipo de la Ribera quedará con ocho unidades al igual que los de Belo Horizonte y lo superará en diferencia de gol (+2 contra +1), pero quedará eliminado... ¿Por qué? Esto se debe al nuevo criterio de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico.

¿De qué se trata? Ahora, el primer parámetro para desempatar es el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. Y en ese aspecto, en el mano a mano con Cruzeiro, Boca sale perdiendo porque cayó por 1 a 0 en Brasil y empató 1 a 1 en la Argentina. Por ese mismo motivo, si los argentinos le ganan a los chilenos y los brasileños no derrotan a los ecuatorianos, el equipo dirigido por Claudio Ubeda avanzará a octavos como líder de la zona D, ya que le ganó 2 a 1 a la Franja en Chile.

Claudio Ubeda, DT de Boca, quiere meter a su equipo en los octavos de final Marcelo Endelli - Getty Images South America

Así se juega la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Boca vs. Universidad Católica - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera.

- Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera. Cruzeiro vs. Barcelona - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en el estadio Mineirão.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

En el partido de la primera vuelta, Boca le ganó por 2 a 1 a Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para el local). Con respecto a los que jugaron desde el arranque aquel 7 de abril, Claudio Ubeda, DT del xeneize, no podrá contar con Bareiro, quien se desgarró el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo.