Rodolfo De Paoli fue un buen futbolista. Zurdo, rápido, hábil, entendía a la perfección cómo provocar peligro en los últimos metros. Sin embargo, se inclinó por el periodismo deportivo y, sobre todo, el relato de fútbol, una profesión en la que se destacó en los últimos años en TyC Sports. Principalmente, detrás de las desventuras del seleccionado argentino y algunos encuentros de la Copa Argentina. Sin embargo, su pasión por el fútbol es más fuerte. Es, también, director técnico. Y simpatizante de Nueva Chicago. Y una tarde fresca de primavera, unió sus dos pasiones. El resultado fue lo de menos.

"Van tres días de trabajo, pero valió la pena. Lo que trabajamos en la semana, salió a la perfección", comentó, un poco disfónico. "Estuvimos a tres minutos de ganar", se lamentó. Así fue: Chicago empató esta tarde en Mataderos 1-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, en un partido de la séptima fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Hubo una multitud en Mataderos, a pesar del día y el horario laboral. El gol del conjunto local fue convertido a los 37 minutos del segundo tiempo por Mauricio Asenjo; tres minutos después, empató Alan Vester para el conjunto cordobés.

De Paoli reemplazó a Gastón Esmerado, que ya asumió en Almagro.

El resultado mantiene a los de Mataderos en la penúltima ubicación de la Zona A, con 5 puntos. Estudiantes (RC), en tanto, marcha en la tercera posición, con la cosecha de 14 puntos, por debajo del líder, Estudiantes de Buenos Aires y Atlanta.

De Paoli, justamente, comenzó su carrera en Chicago, pasó a Banfield y continuó su aventura en México y Ecuador, pero sin demasiado éxito. Regresó a la Argentina y se retiró demasiado pronto, a los 22 años. Como entrenador, arrancó en Deportivo Riestra, en 2007, y todas sus experiencias fueron en el mundo del ascenso, en donde se siente más cómodo. Dirigió, además, Argentino de Merlo, Dock Sud, Liniers y Real Pilar.

Un lujo, en el medio del partido

"Me gustaría que en el próximo Mundial de Qatar no me encuentren relatando, sino integrando algún cuerpo técnico y siendo parte de una delegación de algún seleccionado que esté compitiendo", contó, tiempo atrás, el relator que es recordado por su reacción en vivo ante un lujo que realizó Leonardo Pisculichi en su paso por River: "... que viva el fútbol, Pisculichi", expresó, y esa frase quedó en el recuerdo de los futboleros. "Esforcé más la voz hoy que en cuatro años de relato", advirtió el DT, que fue aplaudido por los hinchas.