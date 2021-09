Quién es el futbolista que fabrica mates y termos y le cambió la vida por un mensaje de Antonela Roccuzzo

Un gesto puede cambiar tu vida. Un mensaje es posible que modifique tu futuro. Y puede dar cuenta de eso Gastón Grassi, futbolista de Defensores de Salta, un equipo que jugó el Federal B y ahora juega el torneo Regional. Es que una mañana se levantó y se encontró en su cuenta de Instagram que le había escrito Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. No se trataba de cuestiones vinculadas a la pelota, sino a la otra actividad de Grassi: la elaboración y grabado de mates.

“ Una mañana como cualquier otra me levanté y me cambió la vida: mi primo me mandó un mensaje por WhatsApp y pensé que me estaba jodiendo. Me decía que Antonela Roccuzzo nos había escrito por privado de Instagram. No lo podía creer, era una locura ”, le contó Grassi a TN.

Antonela Rocuzzo quería hacerle un regalo especial a Lionel Messi en el Día del Padre; sin saberlo, una sola mención en Instagram le cambió la vida a una familia

La intención del mensaje de la esposa de Messi, estaba vinculado con la idea de hacerle un regalo para el Día del Padre. Al parecer, Roccuzzo quería hacerle un presente diferente y se comunicó con la cuenta @MateSalto, la cuenta del negocio familiar de Grassi, que comparte con su primo Renzo, su papá Gustavo y su amigo Federico Bertola. En ese primer contacto Antonela quería preguntarles si podían hacer envíos internacionales.

Gastón Grassi vive en Salto (provincia de Buenos Aires), en su negocio fabrica y vende mates y termos artesanales. Y en el mundo del fútbol varios ya tienen sus productos: Pulga Rodríguez, Enzo Pérez, Ignacio Socco, Lisandro López, Maxi Rodríguez, Carlos Izquierdoz, Sebastián Torrico, Federico Mancuello y Leonardo Sigali, entre otros.

“El fútbol es mi pasión. Juego en la primera de Defensores y siempre traté de vincular el fútbol con mi trabajo, por eso nosotros ya había llegado a varios jugadores conocidos a los que les hicimos termos y mates. Es una manera de llevar todo junto, y bueno, el regalo para Messi fue lo mejor que me pasó ”, contó Grassi.

No tuvieron contacto con Messi, pero sí fue él quien eligió el diseño del termo y del mate: pidió que tenga los escudos de Barcelona, de Newell’s, de la AFA y de PSG; mientras que en el mate solicitó que tenga los nombres de Antonela y de los tres hijos. “ Ella nos enviaba los audios con lo que él quería y así lo fuimos haciendo. Después le mandamos otro termo al predio de la AFA cuando estuvo jugando con la Selección por la Copa América y las Eliminatorias”, explicó el futbolista.

En esos contactos con Roccuzzo, que todavía mantienen, también tuvieron, Grassi y sus familiares, el honor de confeccionar unas bombillas para Luis Suárez y su mujer, ya que Antonela quería tener una atención también con una familia que es muy amiga de ellos.

La cuenta de Instagram de Mate Salto creció exponencialmente desde las publicaciones que lo vincularon con Messi. En la actualidad tiene 138 mil seguidores.