Quién es Michael Carrick, el nuevo encargado de encaminar el rumbo del Manchester United

El Manchester United ya definió al sucesor de Rúben Amorim con el fin de torcer el rumbo en la temporada. Michael Carrick, que jugó 464 partidos con la camiseta del club, fue confirmado como director técnico hasta el 30 de junio próximo y tendrá su estreno el próximo sábado, nada menos que en el derbi contra Manchester City.

Nacido hace 44 años, el exfutbolista inglés reemplazará a Darren Fletcher, que ofició como interino en el encuentro frente al Brighton y volverá a dirigir al equipo sub-18 del club. La eliminación en la FA Cup dejó al United ante su temporada más corta desde 1914-15, con solo 40 partidos por disputar.

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

En ese sentido, tendrá la compleja misión de debutar el próximo sábado 17 de enero frente al Manchester City donde dirigirá su cuarto encuentro para los Diablos Rojos. Previamente, había asumido como entrenador interino a finales de 2021 tras la salida de Ole Gunnar Solskjær y en aquel momento estuvo a cargo del club durante tres partidos, con dos victorias y un empate.

Carrick fue un jugador determinante durante la larga etapa de Alex Ferguson a cargo del club ya que disputó 464 partidos, marcó 24 goles y ganó 15 títulos. Además, se retiró vistiendo la camiseta del United tras la finalización de la temporada 2017-18.

"Me siento orgulloso de haberlo tenido como entrenador en nuestro banquillo", señaló Cristiano Ronaldo sobre su relación con Carrick JOSE JORDAN - AFP

Un antecedente que lo respalda

Previo a su llegada al United, Carrick fue entrenador de Middlesbrough durante tres temporadas. Durante su etapa, logró rescatar al club de la zona de mitad de tabla en la segunda división inglesa y devolverlo a la pelea por el ascenso a la Premier League.

En base a un fútbol de posición, el inglés dirigió 137 partidos al Boro con una efectividad del 52,2% de los puntos. Sin embargo, el rendimiento en la última temporada le terminó costando el cargo, ya que el club terminó 10°, lejos de la clasificación al play-off para disputar el último ascenso a la máxima categoría.

Carrick tendrá su tercera experiencia como entrenador, aunque una sola fue de forma permanente Alberto Saiz - AP

Aparte de mostrar un fútbol ofensivo, la etapa de Carrick en el Middlesbrough se caracterizó por un buen manejo del vestuario y la relación positiva con los referentes del club. Este hecho lo podría beneficiar durante su etapa en el United, dado que Amorim ha tenido varios cortocircuitos con sus dirigidos (por ejemplo, con el argentino Alejandro Garnacho).

¿Se suma Rooney al cuerpo técnico?

La llegada de Carrick al United despertó las versiones de que Wayne Rooney sería uno de sus ayudantes de campo, tras las declaraciones del exdelantero a los medios ingleses.

“Por supuesto que lo haría [unirme al cuerpo técnico]. Es una decisión obvia. No estoy aquí mendigando un trabajo, que quede claro. Pero si me lo pidieran, claro que lo haría. Elegir al entrenador es lo más importante”, remarcó el exfutbolista.

En ese marco, elogió también la designación de Carrick al frente de los Diablos Rojos: “Creo que encajaría muy bien [en el United]. Ahora mismo no se ve a ningún entrenador de primer nivel disponible que, históricamente, haya tenido éxito y ganado títulos”.

La familia Glazer está en la mira de los seguidores del United por los malos manejos en las últimas temporadas Robin Jones - Getty Images Europe

“Michael quiere al club y daría un paso al frente para asumir el cargo si puede. Es una oportunidad para ir y demostrar lo que puede hacer en los próximos meses y que los propietarios le miren y digan: no necesitamos ir a buscar fuera”, afirmó Rooney.

Sin embargo, su llegada al United parece difícil dado que Carrick pretende asumir como entrenador con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en el Boro: Jonathan Woodgate y Jonny Evans. Solamente se incorporaría el entrenador del equipo sub-23, Travis Binnion.

Carrick tratará de torcer el rumbo

El exfutbolista tendrá la misión de dar vuelta el rumbo luego de la salida del Amorim hace ocho días. Si bien el portugués llevó al equipo a la final de la Europa League, en la que perdió contra Tottenham, el Manchester United nunca pudo encontrar una identidad de juego que le permita pelear entre las primeras posiciones.

Asimismo, la tensión con algunos referentes del plantel, decisiones polémicas en el mercado de pases y un manejo distante de los jóvenes talentos precipitaron una salida que venía gestándose desde hacía meses.

Una de las situaciones que figuran en el informe publicado por The Athletic fue un fuerte cruce entre Amorim y Lisandro Martínez en una práctica, en diciembre. El defensor, que se encontraba en plena recuperación de una lesión ligamentaria, consideró que estaba en condiciones de ser titular y se lo hizo saber al entrenador, que seguía relegándolo. Según reconstruyó el artículo, la discusión fue “intensa” y expuso un vínculo desgastado.

La mala relación entre Amorim y los referentes del plantel precipitaron su salida del cargo Carl Recine - Getty Images Europe

Además, el técnico portugués tuvo una mala relación con Garnacho e incluso lo incluyó en su bomb squad, un grupo informal de futbolistas relegados que se entrenaban separados del plantel principal. El extremo argentino finalmente fue transferido a Chelsea en agosto por más de 46 millones de euros, pero en Manchester aseguran que esa operación fue a pérdida: su exposición negativa y la falta de continuidad habrían reducido su valor en unos 15 millones, según cree la directiva.