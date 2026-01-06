Manchester United: por qué “explotó” el DT despedido y a quién responsabilizan por la crisis deportiva

Manchester United, uno de los gigantes del fútbol de Europa, es un caos. Sexto en la Premier League (afuera de la clasificación para las Copas internacionales), con el vestuario en crisis y la dirigencia cuestionada, el club inglés despidió al DT Ruben Amorim (pudo sostenerse en el cargo por 14 meses) y el futuro no está claro. La onda expansiva salpica a todos.

El DT portugués Ruben Amorim fue despedido de Manchester United, un club que está en crisis OLI SCARFF� - AFP�

El director de fútbol de Manchester United, Jason Wilcox, le habría dicho a Amorim que no tenía el mismo pedigrí que otros entrenadores durante un “explosivo enfrentamiento” producido el viernes pasado, según el periódico The Sun. Distintas fuentes del United afirmaron que Amorim “explotó” y reaccionó ante los comentarios de Wilcox.

El portugués Amorim, que según Sun Sport le costó al club 30 millones de libras (40 millones de dólares), se enfureció por el tono crítico de Wilcox, que cuestionó sus tácticas. También se cree que Wilcox le dijo a Amorim que no estaba al mismo nivel que otros técnicos. Eso pudo haber explicado que Amorim mencionara a Thomas Tuchel, Antonio Conte y José Mourinho en su última rueda de prensa, cuando exigió que se lo reconociera como “entrenador”. Fuentes de Manchester United afirman que Wilcox era el jefe de Amorim y “tenía derecho a darle su opinión”.

Los hombres que manejan al United: el director de fútbol Jason Wilcox, el director ejecutivo Omar Berrada y el propietario minoritario Jim Ratcliffe

El encuentro subido de tono entre Wilcox y Amorim se produjo antes del pobre empate 1-1 del domingo entre los Diablos Rojos y Leeds United, que se encuentra en el puesto 16 de la Premier League. Según la BBC, se suponía que sería una charla sobre “la ventana de transferencias, pero el tema se convirtió en táctica”. Supuestamente, discutieron sobre la conveniencia de cambiar las formaciones y volver a una defensa de tres para un encuentro con los Wolves, último en la tabla, a fines de diciembre. Allí, Amorim “explotó” y fue a la conferencia de prensa habitual previa al partido, donde insinuó un cambio de estrategia.

Sin Amorim y mientras la dirigencia evalúa distintas opciones, el exfutbolista del United, Darren Fletcher, será el director técnico interino. Vaya curiosidad: Fletcher, de 41 años, será el cuarto exjugador en asumir el cargo de interino desde que la leyenda Alex Ferguson se retiró del club en 2013. Fletcher, que era entrenador del equipo Sub 18, debutará este miércoles cuando Manchester United visite a Burnley, que está en zona de descenso (19° de 20 equipos).

Darren Fletcher será el entrenador interino de Manchester United x.com/ManUtd

Amorim se había disculpado con los hinchas al final de la temporada pasada por lo que describió como una campaña “desastrosa” cuando Manchester United terminó en el puesto 15°, registró su mayor número de derrotas en una temporada de la Premier League y el total de puntos más bajo.

Ahora, el trabajo de Wilcox es analizado como nunca antes en el United. Hay un mayor escrutinio sobre los méritos que tiene y hay algo que hace ruido en los hinchas: Wilcox trabajó diez años en Manchester City, llegando a convertirse en director de la academia, antes de asumir el cargo de director técnico en Southampton en 2023.