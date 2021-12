Quilmes-Barracas: la final por el ascenso, epílogo de una polémica Primera Nacional que será recordada por años

Quilmes y Barracas Central jugarán el último partido de una Primera Nacional que será recordada por años. Polémica y sospechada como nunca, la segunda categoría del fútbol argentino regaló errores arbitrales y hasta una investigación judicial por el ya famoso encuentro entre Villa Dálmine y Barracas Central. El Guapo y el Cervecero dirimirán el martes en la cancha de Racing quién de los dos accede a la Liga Profesional desde 2022. O, lo que es lo mismo, a unos $500 millones de ingresos por año.

⚽ ¡CONFIRMADO!

Quilmes y Barracas Central disputarán la final del reducido de la Primera Nacional en el Estadio de Racing Club el próximo martes desde las 20.10.



Entradas y acreditaciones, a confirmar. 👈#SubiteALaSavaneeé#UnPasoMás#SomosQuilmes pic.twitter.com/XTcdlD1Tjc — Quilmes A.C. (@qacoficial) December 14, 2021

El torneo tuvo de todo menos transparencia. Tanto, que la AFA dio marcha atrás con las designaciones arbitrales a dedo y volvió a los sorteos por partido. Hubo un hashtag, #PenalParaBarracas, creado para visibilizar los beneficios que recibió el equipo de Olavarría y Luna, allí donde el estadio lleva el nombre del presidente de la AFA, gobierna su hijo Matías y su hermano Iván patea los penales y lleva el brazalete de capitán. Tuvo también un penal escandaloso que hubiera puesto a Quilmes en la final por el primer ascenso. Todo el país futbolero vio la infracción de Agustín Dáttola (Almirante Brown) sobre Mariano Pavone, delantero del Cervecero. En rigor, todos lo vieron menos uno, el más importante: Fernando Echenique, el árbitro.

Antes de la etapa decisiva del torneo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, juntó a los equipos que habían llegado a esa instancia en un “asado de camaradería” en el predio de Ezeiza. El patriarca de Barracas Central quería que sus colegas de la segunda categoría le dijeran “en la cara” lo que insinuaban fuera de micrófono. Es decir, que a muchos de ellos los estaban perjudicando. La imagen del penal de Dáttola sobre Pavone ya había inundado las redes sociales. Christian Sterli, el presidente del Cervecero, no dijo nada. En rigor, ninguno de los presentes abrió la boca. Estaban todos concentrados en cómo se designarían a los árbitros para los partidos decisivos.

San Martín de Tucumán, enemistado con la conducción de la AFA desde que el año pasado el Comité Ejecutivo decidiera suspender el torneo de la Primera Nacional que lo tenía como líder de su zona , ni siquiera fue a Ezeiza. Tampoco acudió Güemes, de Santiago del Estero. Fue una muestra de descontento. La pelota siguió rodando. Tigre ascendió en la cancha de Banfield. Tapia vio a su equipo perder, pero sabía que le quedaba otra oportunidad más: la final del Reducido.

Claudio Tapia junto a sus dos hijos: Matías (izquierda, hoy presidente) e Iván (derecha, hoy capitán del equipo), el día del ascenso a la Primera Nacional. www.barracascentral.com

Le tenía que ganar a Brown y eso hizo, aunque no sin polémica. Se fue 3-0 al descanso en el partido de vuelta (a la ida empataron) y después reguló. La Fragata se puso 3-2 y apareció una expulsión a Facundo Mater, hombre de Brown. ¿El árbitro? Andrés Merlos, quien un par de semanas antes había dirigido al Guapo contra Brown de Adrogué y había obviado otro penal en contra de Barracas.

Merlos fue designado internacional el mismo día que Nicolás Lamolina, en diciembre de 2019. Así como el primero fue a Barracas-Brown, el segundo dirigió Quilmes-Ferro, que en Caballito habían empatado 1-1. Y Quilmes ganó por un error de apreciación suyo, tras ver infracción de Marcelo Miño a Federico Anselmo. Las cámaras de TV muestran que hay un contacto de la pierna del delantero con la rodilla del jugador verdolaga. Pero en el ascenso no hay VAR (¡ni siquiera en primera!) y Anselmo cambió el error arbitral por gol. Un gol que implica una final por un ascenso.

#Arbitraje Nicolás Lamolina y Andrés Merlos recibieron hoy la credencial de árbitro @FIFAcom.



¡Felicitaciones para ambos! 👏😀 pic.twitter.com/64mRCs8i3o — AFA (@afa) December 26, 2019

“El torneo terminó como empezó: con irregularidades. Sabíamos que iban a pasar cosas raras, pero nunca pensamos que podía llegar a pasar lo que pasó: un penal que era falta del delantero y dos codazos que no son roja”, protesta Daniel Pandolfi ante la consulta de LA NACION. Y agrega: “Vamos a buscar que haya algún tipo de justicia deportiva, y que Lamolina sea suspendido”.

Ni la fecha de la final por el segundo ascenso se salvó de la polémica. Hasta la semana pasada, el partido decisivo se iba a disputar el domingo 19 en estadio neutral. El lunes, antes de que se jugaran los dos encuentros de vuelta por las semifinales, un rumor comenzó a tomar fuerza: el encuentro que vale un ascenso se postergaría dos días. ¿La razón? Oficialmente, “conseguir una cancha apta”. Extraoficialmente trascendió que uno de los futbolistas del Guapo, Carlos Valenzuela (uno de sus mejores hombres, con pasado en el seleccionado Sub 20 y el Famalicao de Portugal) no llegaría en buenas condiciones físicas si el partido se jugaba el domingo. “Nada raro, sólo darles más descanso a los jugadores”, respondieron en la AFA ante la consulta de este diario por las 48 horas adicionales para jugar la final.

Quilmes le ganó a Ferro Carril Oeste en el partido revancha de la semifinales del Reducido de la Primera Nacional Prensa Quilmes

Marcelo Calello, antecesor de Sterli como presidente del Cervecero, escribió un tuit al respecto: “Están preparando todo los periodistas operadores. ¿Por qué la final se juega el martes y no el fin de semana como estaba previsto? ¿Tal vez porque el mejor jugador no está recuperado? ¿Recién ahora que miran una semi hablan? Todo muy raro, ¿no?”. La guardia alta del ex presidente de Quilmes no alcanzó. Y la AFA programó el partido para el martes.

Estan preparando todo los periodistas operadores . Porque la final se juega el martes y no el fin de semana como estaba previsto? Tal vez porque el mejor jugador no esta recuperado? Recien ahora que miran una semi hablan? Mmm todo muy raro no? — marcelo calello (@marcecalello) December 14, 2021