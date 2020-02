Setién dirige el entrenamiento de Barcelona. Está transitando la mejor oportunidad profesional de su carrera. Crédito: Prensa Barcelona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de febrero de 2020 • 11:26

Quique Setién da sus primeros pasos como entrenador de Barcelona, un cargo que le llegó del cielo cuando menos se lo esperaba. De todas formas, ya acoplado a lo que significa liderar a uno de los clubes más importantes del mundo, tiene claro que su gestión será juzgada por su rendimiento en la Champions League. Por eso, en una entrevista con el medio catalán L'Esportiú señaló: "Quiero que en mi lápida diga que he ganado una Champions con el Barcelona".

La portada de L'Esportiu

Setién, de 61 años y una larga trayectoria como entrenador de equipos modestos, también reconoce que Barcelona "se ha alejado de su idea original", en relación a ese equipo de fútbol vistoso que enamoraba a propios y a extraños cuando lo dirigía Pep Guardiola. Parte de su tarea, también, será reverdecer esos pergaminos. Además, Setién se ilusionó con el regreso del brasileño Neymar, una pieza clave del equipo que, por ahora, permanece en PSG, de Francia: "Qué bien que quiera volver. A mí me encanta ver y tener a los grandes futbolistas".

En otro pasaje de la entrevista, Setién asegura que "trabaja pensando en que se quedará en Barcelona para toda la vida". Y, también, se refiere a Lionel Messi, capitán y emblema de su equipo. "Él no se equivoca nunca. Es una experiencia extraordinaria entrenar con él, como con todos los demás: hay mucha calidad. Messi es una maravilla".

Un plantel con "todo el mundo enchufado"

Setién también ha opinado sobre las posibilidades del Barça a ganar la Liga de Campeones. "Yo, si fuera los rivales, seguro que no me descartaría. Porque el Barcelona siempre es el Barcelona. Siempre puedes tener un mal momento, como los tienen todos", ha declarado.

"De hecho, de los seis o siete equipos que aspiran a ganar la Champions, solo va a ganarla uno. Y si con eso se entiende que todos los demás van a fracasar, es una lectura un poco pobre. Estoy convencido de que vamos a estar ahí y tenemos ilusión, tenemos las mismas posibilidades que el resto de equipos con los que vamos a competir por ella", ha manifestado.

Setién ha asegurado este sábado que prefiere "trabajar con menos gente" en su plantel porque de tal manera tiene "a todo el mundo enchufado", restando importancia al hecho de que su directiva no haya contratado a un sustituto del lesionado Luis Suárez en el mercado invernal de fichajes.

"Lo que más me duele ahora, y siempre me ha dolido cuando jugaba, es hacer las convocatorias y dejar a gente fuera. Yo prefiero trabajar con menos gente porque de esta manera tienes a todo el mundo enchufado", comentó Setién en rueda de prensa, en la víspera de que el Barça se enfrente al Levante para la jornada 22 de La liga española.

"Es verdad que a veces asumes riesgos, pero otras veces está muy bien tener a la gente motivada. Tener a 20 jugadores, de verdad, a veces es mejor que tener a 25 y tener a cinco que no juegan. Esto te hace más daño que lo que te pueda suponer el riesgo de tener una plantilla más corta", ha reiterado tras analizar a su adversario 'granota'.

"El otro día (en la goleada ante Leganés por la Copa del Rey) hicimos un buen partido, aunque siempre hay cosas por mejorar. Trataremos de ponerles en situación real a nuestro equipo y a nuestro jugadores. La experiencia reciente con este equipo no es buena, es un equipo muy incómodo y que te puede hacer daño. A veces, cuando le salen bien las cosas, le salen muy bien. Es un equipo a tener en cuenta, tiene potencial y arriba llega con mucha gente. Si están inspirados, no va a ser fácil, desde luego" ha avisado.

Quique Setién tiene un objetivo claro como entrenador de Barcelona: ganar la Champions League. Fuente: Reuters

Por otra parte, ha elogiado la recuperación del delantero francés Ousmane Dembélé y el apoyo de las categorías inferiores. "Ahora tenemos menos jugadores, pero vuelvo a repetir que hay un equipo filial detrás y que estos chavales están preparados. Hoy han venido a entrenar algunos jugadores que no habían venido y seguro que nos van a ayudar en caso de necesidad", ha indicado al respecto.

"Parece que la plantilla puede estar más débil, pero esto nunca se sabe. La realidad a veces es diferente. Sacar conjeturas o hipótesis sobre lo que pueda pasar es un desgaste que no merece la pena. Vamos a hacer un fichaje extraordinario con Ousmane, que esta entrenando muy bien y que seguro que nos va a ayudar muchísimo, esto es un aliciente enorme para todos", ha recalcado.

Sobre el fichaje a largo plazo de Francisco Trincao, el entrenador culé ha sido tajante. "Es una operación que yo me la he encontrado cuando he llegado, que ya llevaba el club trabajando en ella y me parece bien. Es una apuesta del club, es una decisión que ha tomado y no tengo mucho que decir con respecto a esto. El año que viene contaremos con él y trabajaremos con él, está claro", ha aseverado.

Mientras, no se ha obsesionado por los datos de posesión del balón. "Realmente no me dicen gran cosa, salvo la importancia que tiene el hecho de que de esta manera controlas más el partido. Tener tú el balón evita que el rival te haga daño y te haga goles. Si tienes el balón 80 minutos, las posibilidades de que te hagan daño son menores a veces, tener posesiones intranscendentes tampoco me gusta", ha admitido.

"Me gusta que todo tenga sentido, sobre todo a la hora de que muchos de esos pases sean siempre hacia adelante. Pero a veces hay que jugar para atrás para levar el balón a orto lado. Sobre todo, porque te defiendes con el balón, por eso son importantes los pases. Si, encima de no dar pases, te pierdes o encajas goles... pues todavía mucho peor", ha señalado.

En adición, ha apuntado algunos errores de su equipo cuando juega de visitante. "Sí es verdad que es una asignatura pendiente, vamos a tratar de cambiar esa dinámica y tratar de alcanzar que no nos demos cuenta de jugar en casa o fuera de casa. A ver si conseguimos superar esto en los dos partidos que nos van a venir, que van a ser tremendamente intensos", ha vaticinado.

Más tarde, el técnico blaugrana ha sido preguntado acerca de Arturo Vidal. "A veces los propios futbolistas no saben realmente, o quizá les cueste entender, que pueden hacer muchas cosas mucho mejor. Y que todo depende del contexto en el que los pongas y de qué le pidas a cada jugador. Hay cosas que se pueden ir corrigiendo o añadiendo a lo que ya tienen", ha concluido Setién.

Fuente: DPA