Rabiot y Rowe se pelearon en el vestuario y Olympique de Marsella decidió que no jueguen más en el club
La entidad francesa comunicó la decisión luego de trascender lo sucedido tras la derrota del equipo en la primera fecha
Olympique de Marsella anunció este martes en un comunicado que el centrocampista Adrien Rabiot y el inglés Jonathan Rowe fueron incluidos en la lista de jugadores transferibles del club luego de un “comportamiento inadmisible” tras la derrota por 1-0 del equipo en la primera fecha de la Ligue 1 contra Rennes.
“Esta decisión se tomó en común acuerdo con el cuerpo técnico, aplicando el código de conducta interno del club”, explicó la entidad francesa en un breve comunicado respecto de lo sucedido con los dos futbolistas que fueron titulares en ese partido.
Marsella arrancó su temporada el viernes con una caída como local ante Rennes, que jugó gran parte del partido con un futbolista menos por la expulsión del marroquí Abdelhamid Ait Boudlal a los 30 minutos del primer tiempo. El visitante anotó en el primer minuto extra el gol de la victoria.
El desenlace del juego provocó un altercado en el vestuario de Marsella, negado inicialmente por el club pero una fuente le confirmó a la agencia AFP la información publicada también en el diario L’Equipe: hubo un “intercambio de golpes” entre ambos jugadores.
Llegado a Marsella hace un año, tras cinco temporadas en Juventus, donde fue compañero de Ángel Di María, Rabiot tuvo un gran rendimiento en ese ciclo, contribuyendo a la clasificación del equipo a Champions League, con 10 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones. Los jugadores habían sido rivales en la final del Mundial de Qatar 2022, donde el futbolista galo formó parte de la selección campeona.
En declaraciones a la emisora de radio RTL, la madre y agente del jugador, Véronique Rabiot, declaró que la decisión había sido tomada directamente por el entrenador Roberto De Zerbi por una “falta de compromiso”. El club lo atribuyó a una decisión colectiva, aportó L’Equipe.
Este no es el primer incidente extradeportivo que afecta la carrera de Rabiot. En 2019 fue apartado durante seis meses por el París Saint-Germain debido a un conflicto contractual. Y un año antes, se había quedado fuera de la lista de 23 jugadores conformados para el Mundial de Rusia 2018 de la selección que se consagró y rechazó estar a disposición de Didier Deschamps en caso de lesión de alguno de los convocados. Por ese motivo, estuvo dos años sin ser llamado a los Bleus.
Por su parte, Rowe, de 22 años y fichado hace un año desde Norwich, convirtió apenas tres veces en los 28 partidos que disputó en su primera temporada en la Ligue 1.
