Un marfileño le metió un dedo en la nariz a Balerdi y le picó un penal a Rulli en la Liga francesa

La noche en el Vélodrome tuvo todos los condimentos de un partido caliente, pero hubo dos escenas que terminaron por resumir el clima del 1-1 entre Olympique de Marsella y Niza: la provocación de Elye Wahi a Leonardo Balerdi y el penal que el marfileño le picó a Gerónimo Rulli, que selló el resultado.

El primer episodio se dio en medio de una disputa sin pelota. Wahi, que volvía al Vélodrome tras su paso por el Marsella, protagonizó un cruce con Balerdi que rápidamente escaló. Tras un intercambio verbal, el delantero del Niza le metió un dedo en la nariz al defensor argentino, en un gesto claramente provocador.

¿QUÉ PASÓ ACÁ? Atención al duelo entre Balerdi y Wahi en Marsella-Niza...



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La escena, tan insólita como tensa, pudo haber desencadenado una reacción en cadena. Sin embargo, Balerdi se contuvo. No respondió, evitó el enfrentamiento directo y, sobre todo, se cuidó de una posible expulsión que hubiera condicionado a su equipo en un partido clave.

Ese autocontrol en un contexto caliente fue uno de los puntos que más se valoró puertas adentro del Marsella. Porque el partido ya venía con roces y fricción por la necesidad de ambos de sumar de a tres.

Balerdi en acción THIBAUD MORITZ - AFP

El OM dominaba y imponía condiciones, pero no lograba traducirlo con claridad en el resultado. Recién a los 21 del complemento encontró el gol. Tras un centro del joven Tochukwu Nnadi, el danés Pierre-Emile Højbjerg ganó en lo alto y puso el 1-0. Niza, con poco, empezó a adelantarse en el campo y a incomodar. Y Wahi, tras el cruce con Balerdi, siguió siendo protagonista.

El momento decisivo llegó a dos minutos del final del tiempo reglamentario. Una infracción de Tadjidine Mmadi sobre Jonathan Clauss dentro del área derivó en penal. En ese instante, toda la tensión acumulada encontró su punto máximo. Wahi tomó la pelota y asumió la responsabilidad frente a Rulli.

¿LEY DEL EX? ¡LEY DEL ATREVIDO! Wahi SE LA PICÓ a Gero Rulli y anotó el 1-1 de Niza vs. Marsella.



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Aplicando lo que popularmente en la Argentina se lo conoce como “La ley del ex”, el marfileño eligió picarla. Rulli se arrojó hacia un costado y quedó descolocado. La pelota entró suave, casi en cámara lenta, mientras el Vélodrome pasaba del murmullo a la incredulidad.

Para Wahi significó una suerte de revancha personal en el estadio donde no logró consolidarse. Para el Marsella, un golpe directo a sus aspiraciones europeas. Y para el partido, el cierre perfecto de una noche atravesada por la tensión.

Wahi, ex Olimpique Marsella, le pica el penal a Rulli THIBAUD MORITZ - AFP

En los minutos finales, el propio Rulli subió a buscar un córner en un intento desesperado por quedarse con la victoria, pero su cabezazo se fue desviado. Fue la última imagen de un encuentro que dejó sensaciones encontradas: dominio sin premio para el Marsella y eficacia puntual para Niza.

El empate deja a Marsella en una posición incómoda en la Ligue 1, obligado a reaccionar si quiere pelear por un lugar en la próxima Champions League. Niza, en cambio, suma un punto valioso en su lucha por escapar del fondo.