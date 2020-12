El paraguayo Lorenzo Melgarejo deja la pierna izquierda en plancha sobre Nicolás Capaldo; Esteban Ostojich, árbitro del partido, lo amonesta. El VAR estuvo de acuerdo. Crédito: ESPN captura de Pantalla

La Conmebol publicó los audios entre el árbitro principal y sus asistentes de VAR, en el partido que Racing le ganó a Boca por 1-0 el miércoles a la noche en Avellaneda, en el primer encuentro por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En las grabaciones se escucha cómo el árbitro argentino Mauro Vigliano, responsable de la asistencia de video, concuerda con el criterio del juez principal, el uruguayo Esteban Ostojich, en las dos jugadas polémicas: la infracción del paraguayo Lorenzo Melgarejo sobre Nicolás Capaldo y la del propio Sebastián Villa sobre Leonardo Sigali. En ambos casos, el VAR no recomienda siquiera una revisión de la jugada porque entiende que no hay motivos para mostrar una tarjeta roja. O sea: no hicieron ir a Ostojich al monitor, directamente lo asistieron por audio.

La falta de Melgarejo sobre Capaldo, vista desde cuatro ángulos diferentes y tal como la observaron los asistentes tecnológicos del VAR. Crédito: ESPN captura de Pantalla

Ostojich: "El 35 (Melgarejo) lo pisa con intensidad media"

Vigliano: "Coincido. Correcto".

Ostojich: "¿Es así, Mauro?".

Vigliano: "Sí, coincido. Correcta decisión".

Después del diálogo entre el árbitro principal y su asistente de VAR, es el propio Vigliano el que redondea: "Ya las vi las dos. La primera es accidental (una supuesta mano del jugador de Racing), la segunda es la que sanciona (la falta que podía ser de roja)". Cabe destacar que la recomendación imperante es que en caso de "error obvio y claro" los asistentes de VAR se guíen por el criterio utilizado por el árbitro principal. En este caso, la jugada ocurre muy cerca de la posición de Ostojich, que la ve y la sanciona con tarjeta amarilla.

La segunda jugada analizada por los asistentes tecnológicos y divulgada por la Conmebol es la supuesta agresión de Sebastián Villa a Leonardo Sigali. El colombiano le deja los tapones en la cara al zaguero de la Academia. Ostojich, el árbitro, también decide sancionar esta acción con una tarjeta amarilla, idéntica determinación que en la jugada entre Melgarejo y Capaldo.

Vigliano: "Es con la punta del botín, no hay un golpe".

Ostojich: "Después de la falta levanta la pierna y no lo impacta en la cara. Hay un pequeño toque y nada más".

Vigliano: "Contacto mínimo. Coincido perfectamente con tu decisión".

