Racing, con otros nombres, tuvo un debut prometedor en la Copa Sudamericana: ganó en la altura de Bolivia

Racing tuvo fortaleza para reponerse del golpe sufrido en el clásico de Avellaneda y debutó con un triunfo en la Copa Sudamericana: venció por 3-1 a Independiente Petrolero en la altura de Sucre, Bolivia, donde Adrián Martínez pidió ser titular luego de fallar un controvertido penal ante el Rojo. Facundo Cambeses tuvo atajadas decisivas y apuntaló a una formación que tuvo una mayoría de habitualmente suplentes, y que contó con un gol y una asistencia del juvenil Gonzalo Sosa. Franco Pardo hizo una salvada providencial a poco del final, antes del tercer gol de la Academia, y Gastón Martirena y Adrián Fernández también anotaron para el equipo dirigido por Gustavo Costas, que el domingo recibirá a River por el Torneo Apertura.

“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”. Con esa cita bíblica, perteneciente a un pasaje de la carta del apóstol san Pablo a los corintios, Maravilla Martínez se había expresado luego del clásico ante Independiente. El goleador implacable que conquistó el corazón de los hinchas había elegido ese mensaje –publicado en su cuenta de Instagram– para manifestar el arrepentimiento que sentía luego de picar el penal con el que perdonó a Independiente en el derbi. El N° 9 de la Academia habló también en los actos: en Sucre, 2800 metros sobre el nivel del mar, pidió a Costas ser parte del equipo en el estreno por la Sudamericana.

Gustavo Costas se abraza con Ezequiel Cannavo; el director técnico de la Academia recobró el ánimo tras el 0-1 en el Libertadores de América. X.com

Solo el artillero y Cambeses, que resultó fundamental con varias atajadas, repitieron la presencia en la formación titular respecto al clásico de Avellaneda, que había causado una herida inesperada por cómo se dio la derrota (1-0), en la que el goleador desperdició situaciones muy propicias para convertir.

Maravilla no tuvo ocasiones para anotar en Bolivia, pero su actitud fue en sí un mensaje contundente luego de su peor noche desde que viste la camiseta celeste y blanca. El que se destacó en su primera incursión en el elenco titular fue el juvenil Gonzalo Sosa, un desfachatado que fue vertical cada vez que pudo y que se ofreció permanentemente como opción de pase.

Luego de dos avisos de Independiente Petrolero, que había carecido de puntería en un remate de Rodrigo Rivas y tras un centro que no consiguió empujar Eduardo Porto, el pibe de 21 años de la Academia abrió el partido a los 26 minutos. Alan Forneris fue a presionar y le dejó la pelota a Sosa, que encaró por el centro del campo, miró a Martirena por la derecha y a Maravilla por el centro del área, jugó con la posibilidad de abrir para uno de ellos y engañó a todos: cuando le dieron un resquicio, sacó un fuerte derechazo cruzado, inatajable para Jhohan Gutiérrez.

Nazareno Colombo da un pase ante Gustavo Cristaldo X.com

El sueño del chico oriundo de Florencio Varela, que incluyó el bautismo de gol en su primera titularidad (había debutado por la Copa Argentina, cuando ingresó frente a San Martín, de Formosa) se completó por el resultado, que contó con el respaldo de intervenciones ideales de Cambeses. Después del 1-0, el arquero evitó goles de Rivas y de Gustavo Cristaldo, a quien le tapó un mano a mano con una acción digna de un arquero de handball, al utilizar todo el cuerpo para neutralizar una definición que llevaba destino de red.

La Academia, que intentaba atenuar los efectos de la altura y lidiar con un campo de juego repleto de irregularidades, volvería a golpear con una intervención de Sosa: en tres cuartos de campo cortó, levantó la cabeza y habilitó con un muy buen pase a Martirena, que irrumpió por la derecha en el área, le pegó con firmeza al primer palo y superó a Gutiérrez, de floja oposición.

La palabra de Gonzalo Sosa

Además de las participaciones positivas de Sosa y las atajadas determinantes de Cambeses, Racing tuvo un despliegue encomiable de Bruno Zuculini, que comenzó a la derecha y luego se posicionó en el centro del mediocampo, donde se transformó en el corazón. Incluso estuvo cerca de conseguir el tercer tanto, cuando rompió líneas y pisó el área, pero su disparo –mordido– se desvió y salió cerca del palo derecho.

La diferencia resultaba exagerada, hasta que Ignacio Rodríguez, de rendimiento muy flojo, sujetó de la camiseta y tiró a Eduardo en el área, por lo que el árbitro Augusto Méndez –tras un aviso del VAR– sancionó correctamente penal. Thomaz Santos, de derecha, cruzó la pelota y descontó pese al esfuerzo de Cambeses, que se arrojó a ese sector.

Rivas, que fue una pesadilla para la defensa durante todo el partido, estuvo cerca de obtener el 2-2 en el inicio del segundo período, pero Cambeses volvió a tapar. Racing, que estuvo cerca del tercero con un tiro libre de Martirena, consiguió aplacar el ritmo del partido.

Compacto de Independiente Petrolero 1 vs. Racing 3

El final sería electrizante. Racing, de contraataque, se había perdido el tercer tanto y le dio una vida más a Independiente Petrolero. Rivas desbordó por la izquierda y dejó solo al ex racinguista Jonatan Cristaldo, que definió cruzado ante el achique de Cambeses y no igualó por una gran acción de Franco Pardo: el defensor fue hacia el arco, se arrojó sobre la línea e hizo un despeje que valió un gol.

Inmediatamente llegó el 3-1, cuando Matías Zaracho fue por una pelota que parecía perdida, anticipó al arquero y envió la pelota hacia Adrián Fernández, cuyo disparo a la red sentenció un encuentro que Racing necesitaba ganar para empezar a cambiar la energía.