Santander potencia el financiamiento digital del agro y celebra los 20 años de Expoagro junto a los productores

El banco presentó soluciones de crédito y herramientas digitales para acompañar cada etapa del ciclo productivo y reforzó su alianza con fabricantes de maquinaria

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El marco de los 20 años de Expoagro, Santander volvió a participar con una propuesta enfocada en el financiamiento y la digitalización del sector. La entidad presentó nuevas soluciones para productores y empresas agropecuarias con el objetivo de facilitar el acceso al crédito y simplificar la operatoria diaria del negocio rural.

Con presencia sostenida en la exposición que todos los años se lleva a cabo en San Nicolás, el banco reafirmó su estrategia de posicionarse como socio financiero del campo argentino, combinando líneas tradicionales de financiamiento con herramientas tecnológicas orientadas a agilizar operaciones.

Digitalización del financiamiento

Entre las principales novedades presentadas en esta edición se destaca el fortalecimiento de NERA, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro que conecta productores, proveedores y entidades financieras en una plataforma completamente online.

“Estamos dando un paso más en la forma de financiar al agro, integrando el crédito con herramientas digitales que le ahorran tiempo y le dan más opciones al productor. NERA es clave en ese camino”, señaló Nicolás Low, Head de Agronegocios de Banco Santander Argentina.

La entidad también presentó soluciones de crédito diseñadas para acompañar las distintas etapas del ciclo productivo, desde la compra de insumos hasta la inversión en bienes de capital.

Líneas de crédito para el sector

Durante la muestra, el banco puso a disposición líneas de financiamiento orientadas a la compra de insumos agrícolas y ganaderos, la adquisición de maquinaria y bienes de capital, y el financiamiento de capital de trabajo para campañas productivas.

Estas propuestas cuentan con condiciones especiales de tasa y plazo durante la exposición, así como promociones exclusivas para operaciones realizadas en el marco de la feria. Además, pueden tramitarse de manera digital a través de la plataforma NERA o mediante los equipos comerciales del banco.

“Nuestro foco está puesto en acompañar al productor con financiamiento competitivo, simple y accesible, adaptado a la dinámica real del negocio agropecuario”, agregó Low.

Alianza para financiar maquinaria

En paralelo, Santander reforzó su acuerdo estratégico con CNH Capital para ampliar el acceso al financiamiento destinado a maquinaria agrícola. A través de su Súper Préstamo Prendario, la entidad ofrece financiación de hasta el 90% para unidades 0 km y la posibilidad de comenzar a pagar a los 12 meses.

“Queremos que cada inversión en maquinaria se traduzca en más productividad, eficiencia y desarrollo para el sector. Nuestro compromiso es acompañar al productor con soluciones financieras competitivas y sustentables en el tiempo”, dijo Martín Solano, CEO de Santander Consumer Argentina.

El acuerdo permite ofrecer condiciones preferenciales para la compra de equipos nuevos y usados, en un contexto en el que la incorporación de tecnología resulta clave para mejorar la productividad del agro argentino. Además, el banco mantiene acuerdos con las principales marcas del sector para ampliar las alternativas de financiamiento para productores y empresas de la cadena agroindustrial.

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